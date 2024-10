ANDRÉS CHADWICK RENUNCIA A LA UDI EN MEDIO DE POLÉMICA POR FILTRACIONES DEL CASO AUDIOS

La tarde de este martes 8 de octubre, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, oficializó su renuncia a la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido en el cual militó desde 1983.

El abandono de la militancia política del exsecretario de Estado de ambos gobiernos de Sebastián Piñera se da en medio de la polémica generada por las revelaciones del Caso Audios, en donde se han filtrado una serie de conversaciones de la exautoridad de Gobierno con el abogado Luis Hermosilla.

El encargado de confirmar la salida de Chadwick del gremialismo fue el actual presidente, el diputado Guillermo Ramírez, desde el Congreso.

“Renunció hace aproximadamente dos semanas, lo hizo a través de la página del Servel. Y lo que él me dijo textualmente en esa conversación es que lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones. Esas fueron sus palabras y yo quiero agradecer al exministro Chadwick que haya tomado esta decisión, que yo no se la pedí, pero que él voluntariamente asumió”, señaló el timonel.

Además, la renuncia de Chadwick a la UDI se dio a conocer en la misma jornada en que se confirmó una querella del extitular del Interior contra 10 diputados oficialistas por calumnias e injurias en dichos emitidos a raíz de la investigación por los chats revelados.

Fuente: adnradio.cl

