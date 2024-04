COLEGIO DE PROFESORES: HAY QUE GARANTIZAR QUE LA ESCUELA SEA UN LUGAR PROTEGIDO Y SEGURO, LO QUE HOY NO OCURRE EN MUCHOS LUGARES DE CHILE

​Varias líneas de acción para aumentar la Protección de los Docentes ante las agresiones y violencia de la que son víctimas, presentó el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo y la Subsecretaria, Alejandra Arratia, al Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores.

El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar, informó que “conocimos varias líneas de acción e ideas que tiene el Mineduc como son modificaciones de ley, al Estatuto Docente, a la Ley General de Educación, a las normativas respecto a las Mutuales y su abordaje de las enfermedades profesionales. Hay puntos que nos parecieron interesantes, pero hubo algunos en que mostramos nuestras discrepancias”

El líder gremial explicó que “lo importante es que el Mineduc se comprometió a que pronto enviarán indicaciones al proyecto de ley conocido como “José Matías” (adolescente trans que se suicidó el 2019 por el constante bulling y agresiones que sufrió) que está en tramitación al que le incorporarán un capítulo sobre “Docentes y Convivencia Escolar”, al estar en tramitación debiese ser más rápido su proceso”.

Mario Aguilar detalló que “también se incorporarán aspectos de la Ley Karin respecto al acoso laboral, sexual y violencia, adaptándolos a la especificidad del trabajo docente, se ampliará el artículo 8º Bis del Estatuto Docente que define de manera muy genérica la seguridad y protección de las y los profesores”.

Para el líder gremial “en principio hay buenas señales por parte del Mineduc que está dando la seriedad, urgencia e importancia que el tema requiere y esperamos que en este primer semestre éstas modificaciones sean reales y se cuenten con más herramientas para abordar situaciones graves”.

Respecto a los puntos que faltan, Mario Aguilar explicó “caracterizar de manera más precisa la obligatoriedad de hacer las denuncias por parte de los Sostenedores y Jefaturas, acompañar a las y los docentes agredidos, tomar medidas efectivas y si ello no ocurre, se considere incumplimiento grave de su responsabilidad y tenga sanciones”.

Agregó “que los cargos de Convivencia Escolar estén en jornada completa y que sean especialistas en el tema, para nuestro entender, deberían ser docentes, que son quienes conocen efectivamente el funcionamiento”

DETECTORES DE METALES

Respecto a la instalación de Detectores de Metales al ingreso de los establecimientos educacionales, el Presidente del Colegio de Profesores señaló “se entiende la desesperación de los apoderados, quizás les da una sensación de seguridad su instalación, pero el camino de fondo es que se logre una adecuada convivencia. Pero uno entiende la solicitud porque la sensación de inseguridad hoy es muy alta, pero no es ninguna solución de fondo”.

“Hoy la docencia es una profesión de alto riesgo, de mucho estrés, que genera una serie de enfermedades profesionales, con alto número de licencias médicas, con una alta deserción, las nuevas generaciones a los 5 años desertan de la profesión, no por falta de vocación, sino porque muchas veces se sienten abandonados y eso es lo que tiene que cambiar, se proyecta un déficit de profesionales de la educación para los próximos años y si esto no cambia, probablemente ese número va aumentar” añadió el líder gremial docente.

Mario Aguilar agregó “por eso este tema es urgente, el docente se debe sentir protegido en su desempeño profesional y que no quedar en una situación como la colega Katherine Yoma que se sintió abandonada por todos los organismos del Estado lo que la llevó a tomar tan dramática decisión”

“Hay que garantizar que la escuela sea un lugar protegido y seguro, lo que hoy no ocurre en muchos lugares de Chile y eso no puede seguir pasando como sociedad” finalizó el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores”.