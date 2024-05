CONSEJO APRUEBA RECURSOS PARA REPOSICIÓN DE MOTONIVELADORA

​Durante una extensa jornada de trabajo en comisiones y posterior sesión del Consejo, se aprobó por una unanimidad el proyecto de reevaluación referente a la adquisición de una motoniveladora para la oficina comunal de la ciudad de Punta Arenas.

El incremento de recursos se produce debido al alza que ha experimentado el cambio del dólar, alcanzado un total de M$529.179 de inversión. Esta cifra que permitirá hacer frente al déficit presentado en la reparación de las vías de propiedad municipal, tanto en los sectores urbanos como periurbanos de la ciudad.

Sobre la materia, el Consejero Rodolfo Cárdenas y también presidente de la Comisión, señaló: ‘‘Mejorar las condiciones de infraestructura de las municipales es fundamental y eso estamos haciéndolo desde el Consejo Regional y esperamos que la Municipalidad de punta arenas ahora si pueda adquirir la maquinaria’’.

Por otro lado, la moción 070 de la tabla no obtuvo el quórum suficiente para su aprobación, quedando sin pronunciamiento por parte del Cuerpo Colegiado. Dicho proyecto se refiere al plan regulador intercomunal de Magallanes y de Tierra del Fuego.

La Consejera Ximena Montaña lamentó el hecho, recalcando la importancia de contar con una planificación: ‘‘el plan regulador intercomunal es una herramienta de ordenamiento territorial sumamente importante sobre todo entendiendo dos aristas; la primera que no tenemos actualizada la Zonificación del Borde Costero de la región de Magallanes, ni tampoco el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) y la segunda arista es que todos sabemos que hay una industria que probablemente se va a instalar em estas dos provincias que es la industria del hidrógeno verde’’.

Por otra parte, el Consejero Alejandro Riquelme justificó su votación en contra comentado: ‘‘lamentable que ahora se gaste 751 millones adicionales, para un plan de ordenamiento territorial para la industria del hidrógeno verde, existiendo tantas urgencias de Magallanes. La industria no requiere más reglas, sino más facilidades y certeza para invertir."