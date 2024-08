DR. JOSÉ ANTONIO SEPULVEDA, PRESIDENTE COLEGIO MÉDICO PUNTA ARENAS Y CRISIS DE PRESUPUESTO EN EL HCM 'LA SEGUNDA REMESA DE RECURSOS DEL MINSAL DEBERÍA LLEGAR EN SEPTIEMBRE'

​Esta mañana, en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, el Dr. José Antonio Sepúlveda Cuevas, presidente del Colegio Médico de Punta Arenas, abordó la preocupante situación financiera del Hospital Clínico de Magallanes. Sepúlveda expresó su preocupación por la falta de presupuesto, lo que ha dificultado el quehacer médico, especialmente en la reducción de las listas de espera para ciertas especialidades. Durante la entrevista con el comunicador Cristofher C. Cortéz, el Dr. Sepúlveda destacó que "no tener insumos o no poder trabajar en resolver quirúrgicamente las listas de espera nos afecta como médicos". Además, informó que se han realizado rondas por parte del Colegio Médico para intentar reducir estas listas, pero la carencia de recursos ha limitado estos esfuerzos. La crisis ha sido atribuida a la demora en la llegada de una segunda remesa de recursos desde el Ministerio de Salud (Minsal), prevista para la primera o segunda semana de septiembre. Este financiamiento es crucial para la adquisición de insumos necesarios para la atención médica, y su ausencia ha generado los problemas que la comunidad médica y los pacientes han enfrentado en las últimas semanas.



