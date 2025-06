EQUIPO MAGALLÁNICO CLASIFICA AL MUNDIAL JUVENIL DE GO EN QUZHOU, CHINA

Los magallánicos lograron su clasificación al Mundial Juvenil de Go tras una destacada participación en la eliminatoria regional latinoamericana, disputada el pasado 17 y 18 de Mayo en modalidad virtual. Nuestros representantes se reunieron a participar de la eliminatoria en las dependencias del Espacio Comunitario La Idea, donde se enfrentaron a países como Argentina, México, Uruguay y Guatemala. Tras dos extenuantes días de competencias lograron quedar en el segundo lugar por debajo de Argentina, clasificando ambos equipos para representar al continente en este prestigioso evento internacional.







Consolidación:

El equipo liderado por el entrenador magallánico Sebastián Montiel viene participando en las preliminares de este certamen en los últimos años, alcanzando el podio en reiteradas ocasiones pero por primera vez ganando el cupo para clasificar al mundial. Este logro es inédito no solo en la región de Magallanes, sino que por primera vez un equipo juvenil chileno clasifica para participar en un campeonato mundial del milenario juego del Go.







Financiamiento:



La Asociación China de Go con el apoyo del Gobierno Municipal de Quzhou cubrirán los gastos de estadía de los jugadores y parte de los tickets aéreos. El porcentaje restante deberá ser cubierto por los propios participantes. Para alcanzar este objetivo el equipo magallánico busca el patrocinio de instituciones públicas o privadas invitando a quienes deseen cooperar con la participación del equipo a contactarlos por correo electrónico a: [email protected]







El Go en la educación:



El Go es un deporte mental originado en China hace más de 4.000 años. Se practica entre dos personas que colocan alternadamente piedras negras y blancas sobre un tablero cuadriculado con el objetivo de construir territorios. Las reglas, también simples, dan una gran libertad de movimientos, con una cantidad inmensa de variaciones posibles.

El potencial del Go como herramienta educativa está reconocido desde sus orígenes en Oriente. Una famosa leyenda menciona que el emperador Yao (2356–2255 AC.) inventó el Go con el propósito de instruir a su hijo en el arte de gobernar. Esto da una idea del valor educativo y cultural que se le asigna a este juego.

La práctica del Go produce un estímulo muy eficaz para el desarrollo de las capacidades de razonamiento e intuición relacionadas con el pensamiento estratégico. Asimismo, la belleza de las formas y las combinaciones que se producen, estimula el sentido artístico de quienes lo practican.

El go es, al mismo tiempo, juego, ciencia y arte. Un verdadero tesoro cultural que vale la pena descubrir.

