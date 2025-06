COMUNIDADES EDUCATIVAS DEL SLEP MAGALLANES SE CAPACITAN EN USO DE HERRAMIENTAS DE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION

Equipos directivos y docentes de nueve establecimientos educacionales en Punta Arenas y Puerto Natales participaron esta semana en sendas capacitaciones sobre herramientas informáticas que permitirán introducir la inteligencia artificial en la enseñanza y ahorrar tiempo a los profesores en su gestión educativa.

El Servicio Local de Educación Pública Magallanes formalizó una alianza con Google for Education que significó, entre otras cosas, la adquisición de licencias de Google Workspace for Education Plus para todos los establecimientos públicos de la región, en una iniciativa que supera los 102 millones de pesos.

Para avanzar en la implementación, representantes de la empresa Galatek, socia de Google, trabajaron en la región otorgando las primeras capacitaciones a docentes y equipos directivos.

El consultor en gestión de cambio de Galatek a cargo de la capacitación, Carlos Ramos, explicó que buscan motivar a profesoras y profesores para que usen las herramientas digitales para potenciar el aprendizaje de los estudiantes.

“Hemos tenido una súper buena recepción, hay profesores muy motivados con estas herramientas y les hemos mostrado también todos los avances que hay en la inteligencia artificial y las herramientas disponibles para que puedan potenciar su trabajo y aplicar en la sala de clases”, indicó.

Destacó que hay herramientas de planificación de clases que permiten aliviar la carga de trabajo de los docentes, ayudando a destinar más tiempo al trabajo en el aula.

“La licencia que adquiere el Servicio Local permite a los profesores acceder a herramientas de inteligencia artificial como Gemini; Notebook LM que también va a estar disponible y es una herramienta más colaborativa. Hay nuevas herramientas disponibles para Classroom como lecturas guiadas para potenciar la lectoescritura; prácticas guiadas, videos con preguntas de YouTube y todo en un entorno seguro y protegido”, enfatizó el especialista.

Las capacitaciones en esta oportunidad alcanzaron al Liceo Luis Cruz Martínez y las escuelas Capitán Juan Ladrillero, Bernardo O’Higgins y Nicolás Mladinic de Puerto Natales; mientras que en Punta Arenas se efectuaron en los liceos Sara Braun e Industrial y las escuelas Patagonia, Portugal y Villa Las Nieves.

El director de este último recinto, Alejandro Miranda, destacó el interés de los profesores: “están súper interesados en ocupar estas aplicaciones para optimizar sus tiempos en relación al tema de planificación, rúbricas y creación de actividades”.

La Jefa de UTP de la escuela, Karina Barrientos Ruiz, agregó que “las herramientas son una innovación que nos van a servir en el trabajo diario, pedagógico y también práctico. Lo que sí yo creo que es nuevo y que les interesa a los docentes es la aplicación con inteligencia artificial que tiene que ver con la planificación diaria y los instrumentos de evaluación”.

El Subdirector de Administración y Finanzas del SLEP Magallanes, Benjamín Agurto, destacó a su turno la oportunidad de entregar mejores herramientas de trabajo a los profesores.

“Hay estudios que muestran un ahorro de alrededor de 18 horas en hacer todo lo que corresponde a planificación cuando se ocupa completamente esta suite”, comentó.