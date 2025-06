HOGAR DE CRISTO PUBLICA SU MEMORIA 2024: CASI 39 MIL PERSONAS FUERON ATENDIDAS EN TODO CHILE

El resto se desglosa en personas en situación de calle –que es el grupo más precario dentro de quienes viven en pobreza y vulnerabilidad–, hombres y mujeres con consumo problemático de drogas, con discapacidad mental y adultos mayores en abandono.

En tiempos en que la transparencia de las instituciones es clave, la fundación profundiza en su rendición de cuentas, con el apoyo de Chile Transparente

Pincha aquí y descubre todos los detalles del importante trabajo social que desarrolla la fundación fundada por Alberto Hurtado desde hace 80 años.

En 62 páginas, textos breves, gráficas simples y claras, Hogar de Cristo resume 365 días de trabajo social, en su Memoria Anual 2024. La publicación, que acaba de publicarse y está disponible aquí, informa que el año pasado la fundación operó 238 programas de servicio social que atendieron a 38.635 personas.

Dentro de ese número, hay lactantes, párvulos, niños, niñas y jóvenes, tanto de los 35 jardines infantiles y salas cuna como de las 3 escuelas de reingreso y las 4 residencias de protección que tenía en 2024 la causa del padre Hurtado. Esos tres grupos suman casi 10 mil seres humanos en formación. A ellos se agregan adultos mayores, hombres y mujeres con consumo de drogas, personas con discapacidad mental y quienes viven en situación de calle. La atención de estas casi 39 mil personas es a lo largo de todo Chile, ya que el Hogar de Cristo está presente en las 16 regiones del país.

Los programas sociales para apoyar a estos grupos, cuyo denominador común es la pobreza y la vulnerabilidad, tuvo un costo anual en 2024 de 53.449. 685 millones de pesos. De ese monto, la mitad proviene del aporte de socios, tanto personas como empresas. Un 35 por ciento corresponde a subsidios del Estado y el 15 por ciento restante a ingresos propios, generados a partir del trabajo de la Funeraria Hogar de Cristo, Fondo Esperanza y la gestión de propiedades que tiene la fundación.

CAMBIO EN EL DIRECTORIO

Una satisfacción grande radica en el hecho de que el 85 por ciento de los gastos del Hogar de Cristo se destina al trabajo social y sólo el 15 por ciento corresponde a gastos de administración, lo que revela eficiencia y responsabilidad. En tiempos en que estamos inmersos en un clima de “fraude social”, tal como lo refleja el uso de licencias falsas, el abuso de fundaciones “truchas” y sin trayectoria, la práctica tan común del “¿boleta o factura?”, es relevante mostrar cómo se puede “hacer bien el bien”.

También resulta gratificante el número de socios con que cuenta el Hogar de Cristo: 361.586, que son mayoritariamente “chilenos de corazón solidario”, como diría Alberto Hurtado. Mensualmente, esas personas “se ponen” por los más pobres con una cuota promedio de 10 mil pesos.

Otro número importante es el de voluntarios. Son casi 96 mil, una verdadera fuerza social que se la juega por hacer realidad el ideal de trabajar por un Chile más digno y justo.

La atractiva Memoria 2024, que está completamente ilustrada con fotos de las personas beneficiadas por el trabajo del Hogar de Cristo, así como por trabajadores, los que suman más de 3 mil 500 en todo Chile, contiene sensibles editoriales de miembros del equipo directivo.

A los textos de Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo, y del jesuita José Francisco Yuraszeck, capellán general, se agrega el de la presidenta del directorio, la destacada ingeniera comercial de la Universidad Católica, Alejandra Mehech.

LANZAMIENTO PRESENCIAL EN SANTIAGO Y REGIONES

Durante los últimos 6 años, Alejandra Mehech estuvo a la cabeza de ese directorio ad honorem, el que por estatutos, dejó recientemente, dado que se cumplió el plazo determinado para esa función. El ingeniero comercial Alberto Ferrán ha tomado la posta y asume el cargo. En su mensaje de balance y despedida, Alejandra Mehech expresa:

“Este último año en el directorio del Hogar de Cristo, comprendí cabalmente que la dignidad no se pide: se defiende. Que cada ser humano merece ser acogido con respeto, mirado con amor y acompañado con ternura. Esta obra no sería posible sin el compromiso de quienes la hacen viva cada día: trabajadores, acogidos y voluntarios, y especialmente nuestros socios, sin cuyo generoso aporte nada de esto sería posible y, para un país que enfrenta grandes desafíos, nuestra misión no solo se mantiene vigente: se hace imprescindible. Nos recuerda que nadie sobra, que cada ser humano tiene valor, y que la compasión también es una forma de justicia”.

Un discurso emocionante, cruzado por “la gratitud y la esperanza”, como escribe Alejandra Mehech, que se puede leer completo, junto con todos los detalles de la operación del Hogar de Cristo durante el año 2024.

Este ejercicio anual de transparencia activa, que “el escándalo de las fundaciones” volvió imperativo para todas las organizaciones sociales que reciben subvenciones del Estado, la causa del padre Hurtado lo viene realizando desde el año 2013. Entonces, fue bajo las recomendaciones del Consejo para la Transparencia y uno de los principales consejos fue presentar una detallada Memoria Anual. Ahora, en alianza con Chile Transparente, Hogar de Cristo sigue empeñado en elevar los estándares en su rendición de cuentas.

La Memoria Anual 2024, ya disponible para quien quiera revisarla, será presentada en Santiago, a mediados de este mes de junio, a los grupos de interés ligados a la Fundación. Y en las filiales de regiones en fechas por determinar. Pero la Memoria 2024 ya es un hecho. Léanla aquí.

