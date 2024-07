TRAS SU EXITOSA GIRA EUROPEA MYRIAM HERNÁNDEZ REGRESA A CHILE PARA SU CONCIERTO EN PUNTA ARENAS

​Después de seis años Myriam Hernández tuvo su segunda gira europea en pleno verano en cuatro calurosas jornadas consecutivas. La artista chilena cautivó en Barcelona, Madrid, París y Milán con un cálido concierto ante un público comprometido con sus éxitos y trascendencia artística, seguidores emocionados que portaban banderas de distintos países latinos y algunos que viajaron desde otras ciudades y países europeos para presenciar alguno de los cuatro conciertos de la internacional artista chilena.



Una semana de altas temperaturas y enorme oferta estival en que Myriam Hernández impuso su nombre y trayectoria en la cartelera barcelonesa con un concierto impecable en el Sant Jordi Club, desde lo musical y la técnica a la convocatoria y participación del público con un resultado emocionalmente redondo. Un espectáculo de casi dos horas en que la cantante exhibió su desplante escénico, vocal y el carácter interpretativo además del intrínseco carisma que la caracteriza y le permite trasladarse naturalmente por las distintas etapas de su carrera.



La artista 100% romántica abrió con uno sus primeros éxitos 'Eres' que desató de inmediato un gran karaoke, seducción y romanticismo que se mantiene intacto en 'No te he robado nada', 'Tonto y la poderosa 'Hasta aquí' dedicada al empoderamiento femenino. Un total de 24 canciones que incluyó otras fundamentales de su repertorio como 'Un hombre secreto', 'Mañana', la profunda melancolía de 'Se me fue', 'Peligroso amor', 'He vuelto por ti', 'Huele a peligro', el primer hito de su carrera 'Ay amor'.



El público coreó cada uno de sus temas, los éxitos de siempre y también las canciones de sus últimos dos discos, y al cierre en un bloque de clásicos imbatibles: 'El hombre que yo amo', 'Te pareces tanto a él' y 'Herida' y 'Herida' uno de sus mayores éxitos compuesto por la cantante y que le dio el ingreso al Pabellón de la Fama de Compositores Latinos en Estados Unidos, que provocaron la euforia y el mayor éxtasis de la noche. Aunque sus fanáticos no querían despedirla y exigieron su regreso a escena que la cantante respondió con su himno 'La fuerza del amor' entre vítores y elogios de la audiencia.



Y tras despedirse de Barcelona la artista se presentó en La Nueva Cubierta de Leganés en la capital española afianzando su relación con la comunidad latina residente en su segunda visita después de seis años en el mismo recinto, show que la cantante dedicó al mítico Juan Carlos Calderón agradeciendo la presencia de su esposa e hija entre el público. La noche del sábado debutó a teatro lleno en París, en el mítico Folies Bergère de la capital, y la tarde de domingo en Monza en las cercanías de Milán, cerrando el tramo europeo de su tour "Invencible" que seguirá en Chile con un concierto en Punta Arenas este miércoles 24 de julio en el casino Dreams (entradas en Passline) y en el Movistar Arena de Santiago el 24 de agosto en su tercera actuación personal y después de dos sold-out en el recinto capitalino (entradas en Puntoticket), además de 9 presentaciones en Argentina, dos conciertos en el Teatro Municipal de Viña del Mar y una gira por Estados Unidos entre otras ciudades de América Latina.



Durante las últimas tres décadas, desde el principio de su carrera internacional con su álbum debut, la cantante ha recorrido el continente americano en giras promocionales y conciertos, avalada por su enorme listado de éxitos que traspasan fronteras y generaciones, con una notable carrera que entre Disco de Oro y Platino por las ventas de sus producciones también ha recibido importantes reconocimientos como el Premio a la Excelencia Musical y el Premio de la Presidencia de la Academia Latina de la Grabación, y recientemente el de Figura Fundamental de la Música Chilena de la Sociedad de Autores de Chile.