"MAGALLANES NO VA A ACABARSE SI NO SE CONCRETA LA INDUSTRIA', AFIRMA CANDIDATO A CORE JUAN MORANO SOBRE EL HIDRÓGENO VERDE

​Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Juan Morano Cornejo, candidato a Consejero Regional, conversó con la ciudadanía sobre su candidatura, las actuales dinámicas políticas y sus propuestas para la región de Magallanes. Con la conducción de Cristofher C. Cortéz, Morano expresó sus expectativas para la campaña y discutió temas clave para el desarrollo regional, destacando su confianza en la fortaleza de su lista: “Tenemos una lista fuerte y buenas expectativas para llegar al Consejo Regional”, afirmó.Durante la entrevista, Morano valoró el trabajo del Consejo Regional, señalando que, aunque ha sido "proactivo", aún "quedan tareas pendientes". Llamó a no desatender la gestión pública en época electoral, destacando que "este GORE tiene la obligación y facultad de gobernar hasta el último día", en referencia al rol del Gobierno Regional y su continuidad en la toma de decisiones.



​Uno de los temas centrales de la conversación fue el desarrollo del hidrógeno verde en Magallanes, una de las apuestas industriales más importantes de la región. Morano subrayó la importancia de que los beneficios de esta industria queden realmente en la región y sus habitantes. "Si tú no logras empapar la gestión privada y hacerla conversar con la pública, no hay un equilibrio en el desarrollo", comentó, destacando la necesidad de cooperación entre ambos sectores.Respecto a las críticas sobre el impacto ambiental y social de esta industria, Morano evitó las posturas extremas: "No podemos hacer campañas del terror ni tampoco ambientalistas", indicó, refiriéndose a la importancia de encontrar un balance en el discurso público. También expresó su preocupación por la falta de participación activa de la ciudadanía en estos debates: "La comunidad yo no la noto participando, la noto escuchando, no veo una retroalimentación", concluyó, enfatizando que el éxito de proyectos como el hidrógeno verde depende del involucramiento real de los magallánicos.Finalmente, Morano se mostró optimista respecto al futuro de la región, asegurando que, aunque algunos proyectos no se concreten de inmediato, "no va a acabarse Magallanes si no se concreta la industria", destacando la resiliencia y capacidad de adaptación de la zona.



Puedes ver la entrevista aquí:







