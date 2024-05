PREOCUPACIÓN EN PORVENIR: CERCA DE 3.500 EMPLEOS Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL EN PELIGRO TRAS ORDEN DE QUIEBRA DE NOVA AUSTRAL

Preocupación hay en Porvenir, luego del revés judicial que sufrió Nova Asutral, hace algunos días. La salmonera había logrado contener su crisis a principios de año, luego de concretar un acuerdo con sus acreedores -tras meses de negociaciones- para su reorganización judicial, un escenario que por estos días se complicó.

El proceso de reorganización fue impugnado por las firmas Nutreco y la compañía Salmonífera Dalcahue, bajo el argumento de que tenía cláusulas que favorecerían a algunos acreedores en desmedro de otros. Un reclamo que fue acogido por el Juzgado de Letras y Garantías de Provenir, que ordenó la liquidación de la empresa.

​Hoy, Nova Austral es la principal empleadora de Porvenir, por lo que esta situación pone en riesgo más de 3.500 empleos y un duro golpe a la economía local. Por ello, el alcalde José Manuel Parada no escondió su preocupación por esta situación que se arrastra desde el 2016, cuando una investigación terminó con terminó con una querella penal de parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra la empresa, su ex gerente general, Nicolás Nicolaides, y otros cuatro ex ejecutivos. En aquella oportunidad, se acusaron delitos ambientales y fraude al fisco, por reportar información falsa relativa a la compañía.

“Estamos preocupados por el futuro de la provincia, porque somos la capital provincial y el mayor sustento territorial en Tierra del Fuego”, planteó el alcalde de Porvenir a Emol. “Nosotros como municipio no tenemos capacidad para responder ante el desempleo que generaría esta quiebra. Hay que ser honestos. No tenemos esa capacidad, salvo que haya un apoyo estatal para enfrentar esto”, agregó.





Además, detalló el impacto comercial que generaría la caída de Nova Asutral, ya que locales comerciales, ferreterías, comercio de abarrotes, supermercados, giran en torno a esta empresa. “Esto no solo afecta al mercado laboral, sino que a la economía de Porvenir en su conjunto”, expuso.

Los sindicatos de trabajadores de Nova Austral, a través de una declaración pública, calificaron el fallo como “irresponsable, ya que dejará en el corto plazo a más de 800 familias sin su principal sustento, y eliminará a los cerca de 3.500 empleos directos e indirectos que Nova Austral aporta a la comunidad de Porvenir”.

A su vez, criticaron la decisión del tribunal, ya que no sopesa “el impacto social y económico” y porque no existe “ningún plan de contingencia por parte de las autoridades para amortiguar la pérdida de nuestros puestos de trabajo”.

Fuente: theclinic.cl

​



​