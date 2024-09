REALIZAN DESPLIEGUE DE FISCALIZACIÓN Y PREVENCIÓN PREVIO A FIESTAS PATRIAS EN PUERTO WILLIAMS

​En vísperas de unas nuevas Fiestas Patrias, diversos organismos públicos vinculados a la seguridad pública de Puerto Williams realizaron un despliegue que incluyó fiscalizaciones y difusión preventiva, con el fin de que estas celebraciones se lleven a cabo de manera segura, especialmente en un año que considerará por lo menos cinco días de festividades.



Específicamente, las instituciones involucradas en esta actividad fueron la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, la Municipalidad de Cabo de Hornos, la Capitanía de Puerto de Puerto Williams dependiente de la Armada de Chile, la IV Comisaría de Carabineros y la oficina comunal del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).



Entre las acciones desarrolladas, se incluyó un recorrido por locales comerciales con expendio de bebidas alcohólicas, así como también restaurantes autorizados para la venta y consumo de alcohol. A esto se sumaron controles de tránsito vehicular y fiscalización a lanchas pesqueras. Una de las principales recomendaciones que coincidieron las y los integrantes de la comitiva, fue no conducir bajo los efectos del alcohol. En caso de ingerirlo, designar a alguien que no consuma para asumir este puesto.



La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, mencionó que el Gobierno de Chile, a través de la campaña "Unidos por un 18 Seguro", ha reforzado el mensaje de la prevención. Asimismo, señaló la disponibilidad de la plataforma Denuncia Seguro, un canal para recibir información delictual de forma 100 por ciento anónima, las 24 horas del día, los siete de la semana. Además del sitio web www.denunciaseguro.cl, se pueden realizar denuncias vía telefónica al *4242. También, proporcionó herramientas de orientación y denuncia en caso de violencia contra las mujeres, ya que el consumo de alcohol es un factor de riesgo al momento de cometer estos delitos.



Tras cinco años, se volverá a vender alcohol en la "Fiesta de la Chilenidad", la cual se realizará entre hoy martes 17 y el próximo sábado 21 de septiembre, en la Sala de Uso Múltiple de la capital provincial. Ante ello, la máxima autoridad provincial hizo un llamado al autocuidado. "Estamos entregando herramientas que han sido por muchos años de conocimiento público: si uno bebe durante estas Fiestas Patrias, que tenga la consciencia de poder entregar las llaves. Así también, hacemos un llamado a todos los centros y locatarios, a que no vendan alcohol a los menores de edad, y que siempre exijan la cédula de identidad. Es así como a través de la promoción y la prevención, podemos llegar a resultados seguros para estas Fiestas Patrias", complementó la delegada Calisto.



Por su parte, frente al mencionado evento, el comisario de la IV Comisaría de Carabineros de Puerto Williams, capitán Nemesio Godoy, señaló que efectivos policiales estarán desplegados específicamente en este lugar, con el fin de "brindar seguridad y tranquilidad a quienes quieran compartir sanamente de estas Fiestas Patrias". A esto se sumarán fiscalizaciones de tránsito vehicular y en locales autorizados para la venta y consumo de alcohol, acciones que se han realizado desde el viernes 13 de septiembre pasado. "Hay que recordar que una de las causas mayoritarias de accidentes es precisamente la conducción bajo los efectos del alcohol. Eso es lo que queremos prevenir durante estas Fiestas Patrias, queremos que todos compartan y puedan disfrutar de buena forma, y sin tener situaciones que lamentar al término de éstas", recalcó.



En tanto, el capitán de Puerto de Puerto Williams, teniente primero litoral Felipe Pérez, detalló que personal de la Policía Marítima se dirigió hasta la caleta de pescadores, para fiscalizar y concientizar a tripulantes y patrones de pesca, con el fin de que disfruten de unas Fiestas Patrias de forma segura. "Fiscalizamos alrededor de 10 embarcaciones y no tuvimos ningún inconveniente. El mensaje como autoridad marítima es que las personas que trabajan en el mar, se cuiden. Que pasen unas Fiestas Patrias de forma segura, ya que son varios días feriados, así que llamamos a que se protejan y, si van a conducir, que no beban alcohol", manifestó.



Por último, la coordinadora comunal del programa Senda en Cabo de Hornos, Javiera Ortega, reforzó la campaña "El otro plan" que lleva a cabo el organismo en todo el país. Éste busca promover la organización responsable de las celebraciones, ayudando a las personas a disfrutar de las fiestas de manera segura, evitando situaciones de riesgo. "Por ejemplo, si van a conducir, no beban alcohol, o designen a un conductor; considerar celebraciones saludables, sin el consumo de alcohol. Y si están presentes niños, niñas, adolescentes y jóvenes, demostrarles que se puede celebrar y disfrutar sin el consumo de alcohol y otras drogas", argumentó Ortega, quien informó la disposición del Fono 1412 de Senda, para atender consultas y orientaciones a personas afectadas por su ingesta.







