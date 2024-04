SENADOR KUSANOVIC CUESTIONO PROPUESTA DE CREAR IMPUESTOS A TURISTAS EXTRANJEROS POR HOSPEDAJE

​Recientemente los ministros de Hacienda, Mario Marcel, de Economía, Nicolas Grau y de Cultura, Carolina Arredondo, junto a la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, presentaron el proyecto que busca dinamizar el turismo mediante la devolución del IVA a turistas extranjeros por bienes comprados en Chile y crear una tasa de 1,25% sobre el precio de los servicios de hospedaje en territorio nacional contratados por turistas extranjeros para aumentar la promoción de nuestro país. Según manifestaron las autoridades está iniciativa seria enviada pronto al Congreso para su discusión.



Para analizar el contenido y los efectos que tendrán estas propuestas para Magallanes, el senador Alejandro Kusanovic, se reunió con representantes del turismo regional, quienes le manifestaron su descontento por la propuesta del gobierno, acusando medidas altamente centralistas que no benefician a la región, al respecto Paola Milosevic, presidenta de la Cámara de Turismo de Magallanes Austro Chile, manifestó “nosotros tenemos muchísimo temor que gravemos con el 1% a la hotelería en general, porque esos recursos se van a Santiago y no hay una distribución eficiente para las regiones, lo mismo sucede con la recaudación de CONAF, y esa es una preocupación mayor para nosotros. Por lo tanto, mientras no exista claridad de cómo se va a distribuir ese impuesto, nosotros no estaríamos en acuerdo en gravar”.



Así mismo, la gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, Sara Adema, cuestiono la gestión de los recursos públicos indicando que “los presupuestos para promoción han bajado considerablemente, y a nivel regional tampoco hemos tenido impulsos importantes por trabas con gestiones anteriores, y ahora como gran medida anuncian un impuesto. Lo que necesitamos es una gestión eficiente de los recursos, y que se considere al sector turístico como lo que realmente pesa a nivel nacional, ya que si comparamos las cifras del presupuesto que destinan otros países latinoamericanos al turismo, la diferencia es abismaste”.



En tanto, Andrés Gader, presidente Asociación Gremial de Hostels y Barrio Comercial de Puerto Natales, cuestiono los beneficios de las medidas anunciadas, “si realmente quieren recaudar para beneficiar a nuestro sector, tendrían que crear reglas justas que equilibren a la oferta informal que día a día va ganando territorio y cobrarles el impuesto correspondiente a las grandes OTAS, que cobran un 15%, como mínimo, de comisión por estar en sus plataformas de reservas.” apunto.



Tras la cita sostenida, Kusanovic apoyo el cuestionamiento que realizaron los representantes del turismo, “el gobierno está tomando el camino equivocado porque no han hecho un diagnóstico adecuado. Antes de crear más burocracia e impuestos a los turistas, primero deben reponer los recursos que ya teníamos para fomentar el turismo, eso está pendiente. La respuesta no puede ser que los turistas terminen financiando el funcionamiento de una Comisión para la Promoción Turística o el Registro de Productores Audiovisuales (para operativizar la devolución del IVA), es decir, quieren financiar más burocracia y mas empleos públicos. Esto va en la dirección contraria de lo que hoy necesitamos para potenciar el turismo regional, seguimos al debe y no veo una autocritica de las autoridades locales” finalizo el parlamentario.