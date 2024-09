VICEPRESIDENTA CAROLINA TOHÁ MORALES SOBRE DESAFIOS EN SEGURIDAD Y EL ROL DE LOS TRIBUNALES "UNO QUISIERA QUE LAS INSTITUCIONES FUERAN MAS FUERTES, UNO NECESITA MAS DOTACIONES POLICIALES, UNO QUISIERA QUE CIERTAS LEYES SALIERAN MAS RAPIDO"

​Esta mañana, la Vicepresidenta de la República y Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá Morales, conversó con la ciudadanía a través del programa "Buenos días región" de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz. Durante la entrevista, Tohá abordó diversos temas, entre ellos, su rol como Vicepresidenta y los desafíos de seguridad que enfrenta el país, en medio de una apretada agenda en la región de Magallanes.



La jornada de la autoridad comenzó a las 09:30 horas en el Gobierno Regional, donde encabezó el inicio de la marcha blanca del sistema integrado de cámaras de televigilancia en Punta Arenas. Este sistema, que incluye el uso de tecnología de Reconocimiento Automático de Matrículas, integrará equipos de vigilancia de diversas entidades, como el Mall Espacio Urbano, la Zona Franca, la Municipalidad de Punta Arenas y Carabineros de Chile. Tohá estuvo acompañada del gobernador de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies, el delegado presidencial regional, José Antonio Ruiz, el alcalde Claudio Radonich y representantes de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Tras la ceremonia, la comitiva se trasladó al edificio Cenco de Carabineros para supervisar el funcionamiento de este nuevo sistema de seguridad.

Durante su intervención en Polar Comunicaciones, Tohá habló sobre su rol como Vicepresidenta, destacando cómo la gira presidencial del Presidente Gabriel Boric ha influido en su agenda diaria. "Lo que más cambia es que no puedo ir al parlamento, desde el punto de vista del trabajo es el mismo de siempre, mucha coordinación con el presidente. El presidente puede estar de viaje, pero está encima de todo, llama y escribe varias veces al día, entonces no es que desaparece en lo más mínimo y está siempre orientando las decisiones", explicó la autoridad.



Asimismo, se refirió a las críticas que ha recibido su gestión en temas de seguridad por parte de la oposición y algunos medios de comunicación. Tohá reconoció que ha enfrentado momentos difíciles, especialmente tras acusaciones de que había normalizado los homicidios en el país. “Uno batalla con esos sentimientos porque no sirven mucho... muchas veces siente que hay críticas injustas o malintencionadas, pero no sirve de nada quedarse en esa sensación”, afirmó. La Vicepresidenta destacó la importancia de no dejarse llevar por la frustración: “Las peleas políticas suelen ser muy estériles y suelen darle muy poco al país”.



Al ser consultada sobre los retos en materia de seguridad y la respuesta de los tribunales, Tohá subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones, aumentar las dotaciones policiales y avanzar en reformas legales. "Uno quisiera que las instituciones fueran más fuertes, uno necesita más dotaciones policiales, uno quisiera que ciertas leyes salieran más rápido... es parte de los desafíos", señaló, reconociendo avances, pero admitiendo que aún queda mucho por hacer.



La visita de Carolina Tohá a Punta Arenas refleja los esfuerzos del gobierno por mejorar la seguridad y promover el desarrollo regional en áreas como la energía sustentable, todo ello en el marco de una gira que ha sido marcada por importantes anuncios y actividades estratégicas en Magallanes.

Más tarde, pasada las 11:45 horas, Tohá visitó el Liceo Polivalente Sara Braun, donde conversó con estudiantes sobre los programas preventivos Lazos y Senda Previene, iniciativas orientadas a fomentar la vida libre de conductas de riesgo, especialmente en relación con el consumo de alcohol, drogas y el riesgo delictual.



Ya por la tarde, la Vicepresidenta se dirigirá a la planta de ENAP en María Olivo, donde supervisará el programa “Trabajar con calidad de vida en la ENAP” junto con visitar las instalaciones donde se está abriendo la primera planta de Hidrógeno Verde.









Escrito por Cristofher C. Cortez

Puedes ver la entrevista aquí: