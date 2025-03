ALEJANDRO AVENDAÑO: “GOBIERNO DEBIERA TRASPARENTAR CUANTAS PENSIONADAS Y PENSIONADOS CON ESTA REFORMA NO VERÁN INCREMENTADAS SUS ACTUALES Y FUTURAS PENSIONES”

Para Alejandro Avendaño Gallardo, según la información proporcionada por la Seremi del trabajo Doris Sandoval cuando señalo “Mas de 18 mil magallánicos verán mejoradas sus pensiones tras ser promulgada la reforma”

Además debieran aclarar que esta reforma de pensiones de que se muestra como un gran logro e histórico, para mí cuando no llega a todos no tiene nada de histórico ni gran logro.

Debieran informas cuantas mujeres que no tienen los 10 años de cotizaciones y que puedan tener 3, 5 o 9 años de cotizaciones no recibieran aporte de 0,1 UF ($3.870) por cada año cotizado con un tope de 25 años, este grupo se quedara con su actual PGU que no fue incorporado en esta reforma si no que ya que se remonta primeramente como el Pilar Solidario implementado el año 2008 y pasa a ser PGU a partir del año 2022 cuyo valor actualmente a partir del 1 de febrero de este año con el reajuste anual queda en $224.000.

Igualmente se deben transparentar cuantos hombres pensionados o se pensionen existen y tengan menos de 20 años cotizados, no recibieran este aporte de 0,1 UF ($3.870) por cada año cotizado con un tope de 25 años, solo continuaran con su pensión autofinancia y la PGU, en definitiva no tendrán ningún aumento con esta actual reforma previsional.

Esto debe ser difundido por la autoridades para que cuando ya se comience el pago de las nuevas pensiones estos grupos sepan que no serán beneficiados, difundir con ejemplos reales y no tengan grandes expectativas, como se está difundiendo la ciudadanía tiene la impresión que todas las pensiones subirán y eso no es así y a quienes los beneficie es un aumento mezquino que no le solucionara su monto de pensión como se esperaba.

Que paso con la promesa que se terminaban las AFP, que paso con el cambio de la expectativa de vida que el año 2004 se estimaba la vida de una persona hasta los 85 años ahora se estima en 110 años por nombrar solo dos ejemplos de cambios que hubiesen aportado para una mejor pensión real, como ejemplo una mujer de acuerdo a las Tablas de Mortalidad 2014, una mujer que en 2018 tenía 60 años tiene un 0,2% de probabilidad de alcanzar los 110 años, es decir, dos de cada 1.000 mujeres lo lograrían. Y en el caso de un hombre que en 2018 tenía 65 años, dicha probabilidad es de 0,01%, es decir, uno de cada 10.000.

El otro gran ganador son las AFP que más aun con la subida de las cotizaciones recibirán una cantidad adicional importante en sus arcas económicas, autoridades los llamo a difundir la reforma explicando la letra chica que viene incluida, finalizo señalando Avendaño.

