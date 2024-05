CON CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN BAHÍA FILDES COMIENZA HABILITACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA ANTÁRTICA

​La presencia chilena en territorio Antártico está siendo impulsada con especial fuerza por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien en su última cuenta pública dio a conocer una serie de medidas que se están tomando para, entre otros objetivos, reforzar las bases nacionales en el Continente Blanco.

La Región de Magallanes en su búsqueda de potenciar su imagen como puerta de entrada a la Antártica, también está trabajando en esta línea, y una de sus acciones más significativas en esta dirección, tiene que ver con la construcción de nueva infraestructura para el territorio, la que comenzará a concretarse en agosto de este año.

Para anunciar este importante hito, en el Muelle Capitán Guillermos de Asmar, el Delegado Presidencial, Jorge Ruiz, junto al Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contralmirante Jorge Castillo; el seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández; la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Macrozona Austral, Verónica Vallejos; el director del Inach (s), Andrés López; y otras autoridades regionales, anunciaron la adjudicación de la licitación de la construcción del muelle Bahía Fildes, ubicada en la Isla Rey Jorge, Antártica.

El muelle de 27mt lineales, por 22,5 mt de ancho, y una explanada de aproximadamente 1600 mt2, busca facilita el embarque y desembarque de personas y de carga, para así mejorar el abastecimiento requerido para los operadores antárticos de la localidad. Además, permitirá dar el primer soporte de las futuras construcciones proyectadas en el Continente Antártico.

Durante el anuncio el Delegado Presidencial, José Ruiz, destacó la importancia de esta obra, la cual mejora el posicionamiento del Estado de Chile en el Continente Blanco. “Es una obra que alcanza los 23 mil millones de pesos con fondos del misterio de Obras Públicas, un proyecto que también se embarca dentro del convenio de programación que suscribimos con el Gobierno Regional. Por tanto, va en la línea de lo que nos platea el Presidente Gabriel Boric, con respecto a la ejecución de los anuncios que hemos realizado”.

La autoridad de Gobierno, también resaltó la labor de la Armada, la cual prontamente firmará un convenio de colaboración que permita el traslado de los materiales de construcción en buques de la institución naval, apoyo que permitirá disminuir los costos de la licitación.

El Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Jorge Castillo, sostuvo: “La Armada nuevamente está con todas sus capacidades a disposición de contribuir en el desarrollo nacional, en este caso en un territorio relevante para nosotros como lo es la Antártica. El Muelle Fildes sin duda desde el punto de vista marítimo va a contribuir a generar un nuevo desarrollo en Bahia Fildes, complementando las capacidades aeroportuarias, permitiendo un mayor flujo de bienes, a través de ese punto tan relevante para el desarrollo nacional”.

El seremi de Obras Públicas, subrayó el hecho de que esta obra es el principio de un proceso de mejoramiento a nivel de organización estructural, dentro del territorio antártico: “Esta infraestructura nos va a permitir abordar otras obras que tenemos en planificación. Para el próximo año queremos comenzar con todo lo que tiene relación con la conservación de la pista del aeródromo teniente Marsh, por lo tanto, poder comenzar con esta primera obra es sumamente relevante para nosotros, de esta forma marcamos presencia, resaltando que somos la puerta de entrada a la Antártica”.

Le secretario Regional del Mop agregó: “El fin de esta infraestructura antártica es dar soporte a todas las actividades que se desarrollen en el Continente Antártico, no solamente aquellas relacionadas con las Fuerzas Armadas, sino también ante el requerimiento de privados que pudieran requerir del uso de esta infraestructura”.

Desarrollo de la actividad científica

“Para la ciencia es un hito sumamente relevante el poder contar con infraestructura que va a permitir el desarrollo de mejor actividad científica, porque va hacer más segura, en el embarque para las y los investigadores chilenos e internacionales que estén desarrollando actividades en la antártica. No nos podemos olvidar que la península y Bahía Fildes es uno de los principales puertos que tenemos en la Antártica, la principal conexión con toda la actividad científica. Por lo tanto esta infraestructura va a permitir no solamente seguridad, sino que además la posibilidad de trasladar todo el material asociado a la investigación científica”, sostuvo la seremi de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Austral.

“Esta es una muy buena noticia para el desarrollo de la ciencia. La parte logística, el poder llegar a la Antártica, y poder tener los medios para desarrollar la ciencia es fundamental. Nosotros tenemos un convenio con la dirección de obras portuarias que está vigente, y también pretendemos dar el apoyo necesario para la realización de este proyecto”, reconoció el director del Inach(s), Andrés López.

Las autoridades presentes acordaron que desde todos los aspectos, este hito significará mejoras sustantivas en la capacidad operativa que tiene el Gobierno de Chile en el Continente Blanco, el inicio de un proceso que cambiará la presencia el país y la región en dicho territorio.