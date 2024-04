TRAS CONSULTAS CIUDADANAS: DOP PRESENTA DISEÑO FINAL PARA MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DEL BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS

Tras culminar una serie de jornadas de participación ciudadana iniciadas en julio de 2023, la Dirección de Obras Portuarias (DOP) de Magallanes y Antártica Chilena dio a conocer a la comunidad de Puerto Williams el diseño final del proyecto de mejoramiento para la primera etapa del borde costero de la capital provincial, correspondiente al tramo entre la rampa de conectividad marítima y Villa Ukika.



Tal y como ocurrió en sus reuniones anteriores, el organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas desarrolló su tercera y última actividad consultiva tanto con integrantes de la Comunidad Indígena Yagán Bahía Mejillones como con la ciudadanía en general. Las personas que asistieron a estas instancias pudieron conocer en detalle sobre este proyecto, así como dar a conocer sus principales apreciaciones que serán consideradas antes de iniciar el proceso de licitación y posterior construcción.



Respecto a estas actividades, el director regional de Obras Portuarias de Magallanes y Antártica Chilena, Jorge Valdebenito, recalcó la importancia de conocer los comentarios de vecinas y vecinos. "La idea es que puedan opinar ahora y no después cuando ya está hecho el proyecto y muchas veces con críticas. La idea es que los aportes los puedan hacer ahora. De hecho, en esta instancia, cuando ya pensamos que estaba todo analizado, también surgieron nuevos temas, como la vegetación y las áreas verdes que estábamos proponiendo, lo cual, efectivamente, vamos a reanalizar y a tomar en consideración los aportes que se hicieron. Para nosotros es importante que participe la mayor parte de la comunidad. Eso enriquece al proyecto y lo hace más participativo", comentó.



Por su parte, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, coincidió con Valdebenito en cuanto al trabajo comunitario para consensuar el diseño. "Es un proyecto que se ha trabajado con la comunidad en general, por lo tanto, resaltamos que predomine la identidad y se tenga un sentido de pertinencia en todo el borde costero", sostuvo.



Detalles de la obra y próximas fases



El monto de inversión para las obras de la primera etapa de mejoramiento del borde costero es de 6 mil 500 millones de pesos, presupuesto que será financiado por el MOP y el Gobierno Regional de Magallanes a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).



En este proyecto prevalece la identidad local, tanto en su diseño como en su materialidad, aspectos que igualmente consideran las inclemencias meteorológicas de la zona. Se da realce a la cultura yagán, así como también a la flora, fauna y atributos paisajísticos de Isla Navarino. En los 400 metros lineales de obras de este tramo del borde costero, se contempla la construcción de veredas en zonas de circulación universal, accesos a playa, estacionamientos, superficies para áreas verdes, plazas, juegos infantiles, paneles y tótem informativos, e iluminación LED de bajo consumo con control de movimiento para no generar una alta contaminación lumínica.



Asimismo, las obras consideran cuatro miradores para apreciar el paisaje natural del sector, la confección de un mural en el rompeolas –el cual contará con iconografía de dicho pueblo originario y podrá ser visto desde la bahía de Puerto Williams-, y una pasarela peatonal que simule a una canoa yagán, construcción que estará precisamente sobre el río Ukika y al costado norte del homónimo puente.



Luego que la DOP y la empresa GSI Ingenieros Consultores finiquiten este proyecto de diseño, Valdebenito explicó que presentarán todos los antecedentes requeridos para iniciar la licitación. "Una vez que termine la consultoría, a eso del mes de agosto, vamos a la etapa donde debemos hacer la presentación al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, obtener la Recomendación Social, posteriormente solicitar los recursos, y esperamos poder licitar a principios del próximo año o idealmente a fines de éste", detalló, para luego agregar que la ejecución de estas obras deberían durar entre 12 y 14 meses.



Relocalización de rampa



Cabe recordar que esta consultoría buscó actualizar el diseño que la DOP tenía ejecutado en 2017, principalmente porque en los últimos años cambió la normativa de accesibilidad universal y eléctrica. Desde sus inicios, el proyecto de mejoramiento del borde costero ha considerado al área urbana de Puerto Williams en su totalidad, es decir, desde Villa Ukika hasta el seno Lauta, lo que incluye a la zona naval y un rescate en las obras terrestres del futuro muelle multipropósito, que pondrá en valor el primer varadero yagán reconocido por la comunidad en dicho sector.



"La idea es poder seguir con las etapas siguientes hasta concretar el sector final del seno Lauta. Ir avanzando por etapas. Una vez que entremos en ejecución de estas obras, deberíamos retomar la etapa de los diseños de los otros tramos y poder, idealmente, concretar todo el borde costero de Puerto Williams", recalcó Valdebenito.



En este sentido, uno de los aspectos que causó mayor debate en la instancia abierta a la comunidad, fue la propuesta de construcción de una nueva rampa de conectividad, especialmente por la necesidad de contar con espacios adecuados para quienes reciben las cargas provenientes de Punta Arenas y para recibir a barcazas de mayor tamaño. Actualmente, esta infraestructura es utilizada en gran medida por el ferry Yaghan de Tabsa, compañía naviera a cargo de ejecutar el subsidio marítimo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para los trayectos semanales entre Puerto Williams y la capital regional.



Al respecto, Nelson Inostroza, uno de los vecinos que asistieron a la jornada ciudadana, manifestó que "la rampa quedó chica. El año 97 se construyó y quedó chica. Antes era directamente de la calle a la rampa, y ahora hicieron ese galponcito y está todo chico. Para que la gente vaya a buscar sus cosas y no esté a la intemperie, vamos a gritar para que haya un estudio para hacer una rampa en otro lugar y tenga más seguridad, más planicie, más todo".



Ante ello, Valdebenito sostuvo que "vamos a organizar una reunión participativa, una reunión de trabajo, donde vamos a escuchar todos los puntos de vista, vamos a planificar y ver cómo podemos abordar este nuevo requerimiento, ya sea ampliando donde estamos o también viendo alguna otra relocalización de la rampa. La verdad es que es una reunión de trabajo donde van a estar las puertas abiertas para ver, primero, cuáles son los problemas que tiene hoy día la operación, poder visualizar algunas soluciones y en base a eso proyectar qué es lo que vendría".







