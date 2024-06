DANIEL JADUE A PRISIÓN PREVENTIVA POR CORRUPCIÓN: NO PODRÁ SEGUIR COMO ALCALDE DE RECOLETA

Luego de tres jornadas de audiencias de formalización, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decidió decretar la prisión preventiva para el aún alcalde PC de Recoleta Daniel Jadue por el «Caso Farmacias Populares» por ser un peligro para la sociedad. Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y una de las figuras fuertes del Partido Comunista, quedó este lunes 3 de junio en prisión preventiva por 120 días tras la audiencia de formalización en su contra por el llamado «Caso Farmacias Populares». El aún jefe comunal fue imputado por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, los cuales habría cometido cuando lideraba la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). La decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago se tomó en torno las exposiciones del Ministerio Público, donde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó la prisión preventiva para el excandidato presidencial del PC.



​Y luego de tres extensas jornadas de formalización en donde se debió alargar todo, la jueza Paulina Moya argumentó que “este tribunal no tomó ideologías ni posiciones políticas para tomar su decisión, pues la ley se debe aplicar igual a toda persona independiente de su posición política y nadie puede recibir un trato especial por la Justicia”. “Esta es una audiencia de formalización y establecimiento de medidas cautelares, no es un juicio en sí o sentencia condenatoria. La ley debe aplicarse de la misma manera a todas las personas independientemente de sus características personales, sociales o sus adscripciones políticas”, añadió la magistrada. Es por eso que explicó que “esto implica que nadie debe recibir un trato preferencial y que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, en los antecedentes aportados y en las leyes aplicables, sin considerar factores extralegales”.



​Los delitos de Daniel Jadue Durante las extensas jornadas, para el tribunal habrían quedado acreditados los delitos en una investigación que duró tres años, que siguió las negociaciones realizadas entre Achifarp y la empresa Best Quality SPA. Todo nació por una denuncia de Best Quality SPA contra Achifarp por negociaciones con un proveedor de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, donde la empresa reclama un pago de casi $1.000 millones que no fue hecho por la entidad fundada por Daniel Jadue. Se acusa un “bono adicional” que habrían llegado a las arcas de la sede del Partido Comunista de Recoleta, todos delitos que el alcalde de Recoleta ha negado. En su defensa, siempre ha repetido que “jamás van a poder demostrar que en esta municipalidad este alcalde se haya echado un peso al bolsillo. Esto es un ataque a todos nosotros, a un proyecto y a una forma de entender el municipalismo, no a una persona”. Deberá ser destituido Cabe recordar que la ley obliga a todo alcalde que es condenado a una medida cautelar como prisión preventiva o arresto domiciliario, dimitir de sus cargos. Esto, por la obviedad de quedar imposibilitados de poder cumplirlo, por lo que ahora se debe definir la forma en que se designará a su reemplazante, que podría terminar en una elección entre los concejales en curso.



