CON DESTACADA EXPERTA NACIONAL, INIA E INDAP REALIZAN TALLER PARA CAPACITAR EN LA CONSERVACIÓN DE SEMILLAS EN MAGALLANES

El pasado 25 de abril, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), en conjunto con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), llevó a cabo el taller "Conservación de Semillas: de la Teoría a la Práctica", en el edificio de la Seremi de Agricultura. Esta actividad educativa resaltó la importancia de la conservación de semillas en el marco de la soberanía y seguridad alimentaria, temas críticos en el contexto actual de cambio climático y creciente demanda alimentaria.



El taller fue dirigido por ingeniera forestal de la Universidad de Chile, Ana Sandoval, Master of Science (M.Sc.) en conservación de semillas de la University of Sussex (Inglaterra) y quien cuenta con una vasta experiencia en el Banco Base de Semillas de Vicuña, INIA Intihuasi, de las regiones de Atacama y Coquimbo.



"El Taller estuvo centrado en proporcionar herramientas prácticas y estrategias eficaces para la gestión y conservación de semillas, asegurando su disponibilidad y viabilidad a largo plazo", sostuvo la investigadora.



La actividad buscó no solo generar una plataforma de aprendizaje, sino también fomentar la interacción entre productores asociados al Programa de Transición Agricultura Sostenible (TAS), funcionarios de otros servicios y la experta en agroecología y coordinadora del evento, Claudia McLeod. Este intercambio propició un diálogo enriquecedor y el intercambio de experiencias y técnicas, fortaleciendo así la colaboración entre agricultores.



El Director de INIA Kampenaike, Erwin Domínguez Díaz, destacó el compromiso con el avance de prácticas agrícolas sostenibles y la conservación de recursos fitogenéticos a través de la capacitación especializada.



"Al priorizar la formación en temas relevantes como la conservación de semillas, se contribuye al desarrollo de habilidades para agricultores, y también se crea y fortalece una base necesaria para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la producción agrícola. Lo que, sin duda, aporta al objetivo global de garantizar un futuro alimentario sostenible para todo el mundo".



Por su parte, el Director Regional de Indap, Gabriel Zegers Müller, destacó que "esta actividad fue implementada a través de un trabajo colaborativo con INIA, para abordar la biodiversidad agrícola y la transferencia de conocimientos técnicos a los productores. Estas iniciativas son fundamentales para fortalecer la soberanía alimentaria y la resiliencia de nuestras comunidades frente a las adversidades climáticas", señaló Zegers.