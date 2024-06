EMERGENCIA EN PAMPA GUANACO: FALTA DE AGUA Y RESPUESTAS POR PARTE DE AUTORIDADES MUNICIPALIDADES

​Estimado medio de comunicación, quisiera informar por este medio y con completa reserva de identidad una situación que está ocurriendo en una de las zonas más australes de nuestra región.

En la localidad de Pampa Guanaco, ubicada en la comuna de Timaukel, las condiciones de vida son completamente precarias. Hace varias semanas la localidad se encuentra sin agua debido a las bajas temperaturas, pero siendo eso algo esperando y no pudiendo ser controlado. El motivo de la denuncia es para dar a conocer que la municipalidad de Timaukel no se hace responsable ni entrega apoyo a sus propios funcionarios para combatir la necesidad de agua de la población donde además hay una escuela que debe mantenerse en funcionamiento.

Actualmente la villa cuenta con un total de 17 pobladores, 4 de ellos son funcionarios municipales, 2 funcionarias por un programa del MINVU, 5 niños, 3 civiles y 2 trabajadoras de SLEP Magallanes.

Pese a los problemas de agua que existen y que se puso en conocimiento a la municipalidad, por semanas no enviaron ayuda sino que los vecinos de la misma localidad se organizaron para ir hasta el río que está cerca de las viviendas y sacar agua en bidones casi todos los días para poder usar los baños, cocinar y bañarse dentro de lo posible.

La localidad cuenta con camión aljibe, pero este se encuentra fuera de servicio, la bomba de agua de los estanques de agua se encontraba congelada y las cañerías de las casas también se encuentran congeladas pese a estar bajo tierra. La única forma de cargar algo de agua, era gracias al chofer de salud que cumple funciones de gestión para apoyar a la comunidad pese a no estar en su contrato de trabajo.

El río Catalina se encuentra completamente congelado, por este motivo, con hacha y mazo los vecinos van a romper el hielo del río con espacio suficiente para poder hundir bidones y abastecer los hogares para poder hacer uso del baño, cocinar y bañarse.

La municipalidad de Timaukel no presentó preocupación por los pobladores de Pampa Guanaco, pese a conocer el desperfecto que tiene el camión aljibe, no enviaron a nadie para arreglarlo ni tampoco enviaron el otro camión, dejando a 17 personas sin las condiciones higienicas mínimas para vivir. Esto obligó a que el chofer del área de salud tuviera que destinar gran parte de su día a hacer varios viajes al río para cargar un bidón de mil litros con un motor externo de extracción para poder cargar al menos uno de los estanques de la villa, además de dedicarse a encender varios barriles con fuego para intentar descongelar las cañerías subterraneas y las que por construcción están expuestas en las viviendas.

Pese a las publicaciones que realiza la municipalidad de Timaukel hablando de la localidad de Pampa Guanaco y los proyectos innovadores y la búsqueda del aumento de turistas a la zona, la realidad es que autoridades como Luis Barría (alcalde) y José Barría (administrador municipal) dejan mucho que desear en el foco de sus trabajos, ya que, a puertas de lo que son las elecciones, ambos han estado más preocupados del lanzamiento de sus campañas y los votantes que de atender las necesidades básicas de sus propios funcionarios y los habitantes de una de las localidades de su comuna.

Una funcionaria al solicitar ayuda por parte de la municipalidad recibió las palabras de aliento "resista" por parte de José Barría; solo fue hasta que la funcionaria de MINVU habló con su superior y este llamó a la municipalidad para solicitar acciones, por lo que el día lunes 24 de junio el chofer de salud tuvo que ir a Cameron a buscar bidones de 20 litros que enviaban como medida de contingencia a los funcionarios, siendo entregado UN bidon de 20 litros por funcionario en cada vivienda, lo cual se sintió como una burla de parte de la municipalidad, pues en cada vivienda viven entre dos a cuatro personas y entregar un bidon para las familias no da abasto a las necesidades del día, mucho menos para la semana.

El alcalde de la comuna, brilla por su ausencia para todas las gestiones que incumben a Pampa Guanaco, pues se centra mayormente en Cameron, sus eventos sociales y la reelección de su campaña, las únicas veces que se le ve es solo para tomarse fotos cuando vienen visitas del gobierno.

Por otro lado, el administrador municipal que cumple más con el rol de alcalde subrogante, es una persona que si bien es más presente en la localidad de Pampa Guanaco, también ha mostrado ausencia en este periodo, dandole respuestas a sus funcionarios que "resistan" o con comentarios que dan a entender que las solicitudes de los funcionarios de Pampa Guanaco no son prioridad para él o son un problema.

Otro funcionario que ha dejado en evidencia su desinterés por los funcionarios y sus necesidades, es el Director de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Gastón Noria, quien ha realizado pésimas gestiones en las áreas sociales y de salud, además de decisiones que perjudican a los trabajadores.

Bastante bueno sería que alguna entidad de gobierno, como seremi de salud, inspección del trabajo, contraloría u otro, se acercara a la comuna para ver las irregularidades que existen sobre los contratos de trabajo, pago de remuneraciones, anexos de contrato para no sobreexplotar a los trabajadores.

Por otro lado, Seremi de salud se debería hacer presente en la comuna, ya que, en varias ocasiones han habido graves problemas por las malas gestiones realizadas por la enfermera de la posta, Vanessa Micell, quien ya ha puesto en riesgo varias vidas por no gestionar traslados ni cumplir con las rondas hacia las zonas lejanas a Cameron, como estancias o la misma villa Pampa Guanaco, donde no existen turnos eticos cuando la TENS está con permiso administrativo o libre. La enfermera cuenta con varias denuncias por parte de pacientes y quejas por colegas de trabajo por sus malos tratos, siendo testigo de ello incluso Gastón Noria, que igualmente no aplicó sanciones disciplinarias a sus actitudes. Dicha "profesional" no debería trabajar en el sistema público, pues no sabe atender a los pacientes con dignidad.

Esto es lo más reciente, entre todo lo que los locatarios deben hacer para seguir viviendo en una de las zonas más australes de Tierra del Fuego.