FRANCISCO “CHALECO” LÓPEZ SE MANTIENE TERCERO EN LA GENERAL Y SIGUE ACORTANDO DISTANCIA CON EL SEGUNDO EN EL RALLY DAKAR

El chileno Francisco Chaleco López (Can-Am Factory Team) sigue acechando al francés Xavier de Soultrait (Polaris) en la conquista por el segundo lugar de la categoría Side by Side T4, luego de quedar en la Etapa 7 de este domingo a 20 minutos, tras cruzar la meta del día en la tercera ubicación a 9′28″ del ganador de la jornada, el argentino José González (Can-Am).

La carrera fue durante un día especial con cortes de especiales y con lluvia en algunos tramos que le puso mayor condimento al trayecto total de 745 kilómetros, de los cuales 419 fueron de especiales, donde triunfó por primera vez el trasandino José González con 4 horas 34 minutos 50 segundos, seguido por el aún líder de la general, el estadounidense Brock Heger a 00′51″ y por Chaleco López a 09′28″.

En la clasificación general Heger suma 41 horas 56 minutos 42 segundos. El campeón vigente de la serie, De Soultrait, está a 1 hora 35 minutos 54 segundos. Tercero y acortando distancia está López Contardo a 1:56′04″. Con este registro, el piloto maulino queda a 20 minutos 10 segundos del francés por el segundo puesto cuando faltan cinco etapas para el final.

“Fue una etapa con mucho frío y muy larga. Tuvimos empujando todo el día. Me la jugué al final cuando restaban 100 kilómetros. Ahí rompimos un neumático en una zona de piedras en un lugar donde los que me antecedían no me dieron espacio para pasar y cuando lo hice, le pegué a una piedra. Lo importantes es que nos acercamos un poco más al segundo puesto. Ha sido un Dakar que en la segunda semana no nos ha soltado. Este lunes será otro día y enfocado con nuevas energías en un auto que anda impecable. Vamos a entregar lo mejor de nosotros en estos cinco días que quedan”, expresó Francisco Chaleco López desde el campamente de Al Duwadimi.

En esta etapa el binomio López-Latrach tuvo que cambiar un neumático rápidamente y por ello la diferencia de casi 10 minutos con el segundo. En tanto el rival más próximo del maulino, Xavier de Soultrait, tuvo inconvenientes con la asistencia de la dirección de su máquina que lo retrasó en los tiempos.

Debido a una nota errónea del libro de ruta en el kilómetro 158 de la especial de autos, varios vehículos que abrían pista se perdieron. Por tanto, se determinó un tramo de unos veinte kilómetros, aguas arriba y aguas abajo de ese punto kilométrico, con el fin de no tener en cuenta los tiempos en esa parte de la especial.

Los autos corrieron por su propia ruta este domingo en paralelo a las motos, como ya ocurrió en la etapa 2 por unas condiciones de seguridad de los participantes, ya que se evitan los adelantamientos entre estas dos categorías. Con ellos también se devuelve el protagonismo a la navegación para los coches, que no pueden seguir la trazada de los motoristas. Lo mismo ocurrirá este lunes en la etapa 8 entre Al Duwadimi y Riad que consta de 733 kilómetros totales, de los cuales 487 serán de especiales.

Fuente: adnradio.cl

