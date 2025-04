EPAUSTRAL MARCA PRESENCIA EN FERIA INTERNACIONAL DE CRUCEROS SEATRADE 2025

​El Gerente General de la Empresa Portuaria Austral, Miguel Palma Morales, viajó a Estados Unidos para participar en la feria internacional de cruceros Seatrade en su versión 2025, que se desarrolló entre el 07 y el 10 de abril en el Miami Beach Convention Center, en Estados Unidos.



Como integrante del actual directorio, el ejecutivo encabezó la delegación de la Corporación de Puertos del Cono Sur que estuvo presente en el evento internacional más importante de la industria (en 2025 cumplía su 40° aniversario), que cada año convoca a 120 países y cerca de 70 líneas de cruceros durante sus cuatro días, con el objetivo de posicionar a nuestro país como destino atractivo para los cruceristas en las próximas temporadas turísticas.



“Preparamos una contundente presentación que describe la infraestructura y servicios que nuestros 15 socios ofrecen a la industria de cruceros. Chile es un destino irresistible con una mixtura de paisajes que van desde el desierto más seco del mundo en el norte, pasando por los bosques de incalculable belleza en el sur hasta llegar a la Patagonia con sus fiordos y hielos eternos. Esta delegación, convocada para representar a Chile e impulsar el desarrollo de la industria, es parte de un esfuerzo colectivo”, expresó Miguel Palma en la inauguración del stand de Chile en Seatrade, organizado por SERNATUR y que convocó a otros representantes nacionales portuarios, municipales y gubernamentales.



En cuanto al trabajo de estos días, Miguel Palma Morales y el equipo de la Corporación de Puertos del Cono Sur (entidad que reúne a los puertos de Chile y actores privados de la industria) se reunió con diversas líneas internacionales de cruceros y entidades vinculadas al rubro para exponer sobre nuestro país y sus puertos.



La agenda incluyó encuentros con líneas de cruceros como Norwegian Cruises Lines, Carnival Cruises Lines, Viking Cruises, Royal Caribbean Cruises, MITSUI Ocean Cruises y The World Residences at the Sea, entre otros.



Además, se sostuvieron encuentros con entidades internacionales como la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), PROCOLOMBIA, la Autoridad Portuaria de Uruguay y la Agencia Nacional de Navegación y Puertos de Paraguay. Además, se realizaron visitas a recintos como el Puerto de Miami y el Terminal de Virgin Cruises.