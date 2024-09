FUERZAS DE CHILE Y EE.UU. UNIDAS POR LA SEGURIDAD GLOBAL EN UNITAS 2024: UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN MILITAR

​Los ejercicios "Unitas 2024", considerados los más importantes del mundo a nivel naval y que en esta versión 2024 reúnen a 24 naciones, han contemplado una agenda específica de actividades en la región de Magallanes y la Antártica Chilena. La colaboración entre la Infantería de Marina de Chile, representada por el Destacamento IM N°4 "COCHRANE" y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos ha sido clave para fortalecer la interoperatividad de ambas fuerzas en este teatro de operaciones austral.



Las diversas actividades, realizadas en las cercanías de Punta Arenas, se han dividido en dos fases: una inicial de nivelación de procedimientos y adaptación a las condiciones climáticas adversas de la zona; seguida por una etapa en la que las fuerzas enfrentan una amenaza común, acorde a los desafíos actuales. Estas acciones buscan poner a prueba las capacidades de ambas infanterías en el trabajo conjunto.



Desde el 2 de septiembre, las unidades se han desplazado por el Campo de Entrenamiento Almirante Beauchef del DIM N°4 "Cochrane" de la Tercera Zona Naval y la Reserva Nacional Magallanes en entrenamientos que han incluido patrullaje en terrenos difíciles, procedimientos de evacuación, primeros auxilios, desplazamientos en nieve y la construcción de refugios, todo bajo condiciones de "clima frío".



Visita del Brigadier General Omar J. Randall



El Brigadier General Omar J. Randall visitó la región para evaluar de primera mano las actividades de sus Marines. Durante su estancia, presenció los ejercicios desarrollados en la Reserva Nacional Magallanes, destacando la importancia de este tipo de entrenamiento en un entorno geográficamente diverso y meteorológicamente desafiante.



En su breve paso por la región, incluyó también una visita protocolar al Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, donde subrayó la relevancia estratégica de Chile y de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena para las operaciones de tropas especializadas en ambientes de alta complejidad. "El entrenamiento aquí en Punta Arenas es esencial para nosotros", señaló. "Nos permite no solo mejorar nuestras habilidades tácticas en climas fríos, sino también fortalecer los lazos con nuestros aliados chilenos. Esta colaboración no solo implica compartir técnicas, sino construir relaciones duraderas".



El Brigadier General también destacó la singularidad del entorno magallánico: "Este tipo de entrenamiento no sería posible en Estados Unidos en esta época del año. Entrenar en condiciones invernales durante nuestro verano es una ventaja invaluable para nuestros Marines, permitiéndoles adaptarse rápidamente a cambios de altitud y terreno en poco tiempo".





En este sentido, el General Randall aprovechó de elogiar la experiencia de la Infantería de Marina Chilena en operaciones en climas extremos y zonas litorales, calificándola como una de las mejores del mundo en este tipo de ambientes. "Cada día aprendemos algo nuevo de ellos, y su experiencia nos fortalece y mejora nuestras capacidades operativas. A nuestros hombres les encanta trabajar con los infantes chilenos", afirmó.



Randall también destacó el rol de Chile en una región de creciente relevancia geoestratégica. "Cada nación tiene el derecho de proteger su soberanía bajo las normas internacionales. Al trabajar juntos, nuestros marines no solo refuerzan sus capacidades a nivel nacional, sino que también contribuyen a la seguridad marítima global".



Durante su segundo día de visita, el General estadounidense supervisó ejercicios anfibios y participó en diversos procedimientos en el sector sur de Punta Arenas, cerrando su jornada con un encuentro con los pelotones combinados, a quienes instó a continuar trabajando en conjunto por el éxito de UNITAS 2024.



Finalmente, Randall expresó su agradecimiento a Chile por su hospitalidad y la oportunidad de colaborar en estos ejercicios multinacionales. "Los marines chilenos han sido anfitriones excepcionales, y este tipo de ejercicios reafirma la importancia de la Infantería de Marina en entornos desafiantes. Al trabajar juntos, fortalecemos nuestras fuerzas y contribuimos a la seguridad global y a la protección de nuestras soberanías, en conformidad con las normas internacionales".



UNITAS 2024 no solo es un ejercicio de maniobras tácticas, sino un paso importante en la construcción de relaciones estratégicas y cooperación entre naciones, donde Chile y la Región de Magallanes y la Antártica Chilena juegan un papel clave en la proyección de capacidades militares y el fortalecimiento de la seguridad global.







