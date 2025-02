gobierno-y-carabineros-anuncian-fortalecimiento-del-plan-calles-sin-violencia

Esta nueva etapa consiste en una intervención policial focalizada, en zonas de alta ocurrencia de delitos violentos, en toda la Región Metropolitana, reforzando procedimientos como controles de identidad, fiscalizaciones de armas, detenciones y búsqueda de prófugos.

La ministra Tohá explicó que en esta nueva etapa, el plan -que ya comenzó a implementarse esta semana- “no va a estar solo en las comunas donde hay más homicidios, sino que en todas las comunas, pero en aquellos sectores donde hay mayor violencia, presencia de delitos”.

Los sectores a intervenir son de dos tipos: “priorizados”, o sea, con alta ocurrencia de los delitos mencionados; y “focalizados”, con menos presencia de dichos delitos pero que es necesario considerar debido a la movilidad del delito. Estos sectores ya fueron definidos, sin embargo, no serán informados públicamente por razones de seguridad. Estos sectores pueden cambiar, pues todos los meses se harán evaluaciones.

Para identificar estas zonas, explicó la secretaria de Estado, ha sido clave el trabajo de la Unidad de Acción y Seguridad, creada en 2024, instancia de trabajo que reúne a las Inteligencias de ambas policías, la ANI, Gendarmería y los equipos del Ministerio del Interior y la Delegación Presidencial Metropolitana. “Ahí se hace análisis en profundidad de los fenómenos de inseguridad, se cruzan los datos de homicidios con otros como la presencia de personas con historial criminal en los barrios, con la presencia de balaceras, la presencia de personas que tienen vinculación con otras que están cumpliendo penas privativas de libertad”, por ejemplo.

Acerca de las otras regiones del país, la secretaria de Estado explicó que si bien “los resultados han ido más rápido que en la Metropolitana, también hay ajustes que hacer”, los que se esperan anunciar en las próximas semanas.

El plan Calles Sin Violencia es parte del Eje 3 de la Estrategia de Seguridad: Intervenir los territorios con planes concretos. El plan, a su vez, tiene 4 ejes: (1) Persecución Penal Efectiva; (2) Aumento de patrullajes y presencia policial; (3) Fiscalización de armas y prófugos; y (4) Prevención y espacio público.

Resultados del plan: “Por primera vez se frenó el alza de homicidios”

Además, la ministra entregó algunos resultados del plan Calles Sin Violencia. “Esta estrategia ha sido objeto de mucho debate y hemos visto muchas opiniones. Sin embargo yo llamaría especialmente a los que queremos seriamente enfrentar la seguridad a tener presente que desde que existe el plan Calles Sin Violencia, por primera vez en ocho años se frenó el alza de homicidios y ha empezado a ver un retroceso. El primer año fue de un 6%. El segundo año todavía no tenemos los datos del año completo, solo los del primer semestre, que fue de un de un 9%. No es un retroceso que nos tenga conformes, no es suficiente, pero es una inflexión respecto a lo que estábamos viviendo por largos años”.

En lo que se refiere a persecución penal, según datos de la Fiscalía, tenemos un 19% de incremento en los casos de homicidios con algún imputado formalizado y 32% de incremento de imputados formalizados en casos de secuestro. En lo que se refiere a la fiscalización, el 2024 tuvimos un alza de 79% de la fiscalización de armas, después de que el año 2023 ya la habíamos incrementado en 30%. Es decir, en dos años se ha duplicado la capacidad de fiscalización de armas. En lo que se refiere a la búsqueda de prófugos, el año 2024 tuvimos 197% de resultados de incremento en los resultados, en la búsqueda de prófugos”.

