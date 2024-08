INSTALAN PLACA EN MEMORIA DE SILVIO FRANCISCO BETTANCOURT

​Con la participación de autoridades regionales, encabezadas por el Delegado Presidencial Regional, José Ruíz Pivcevic, se realizó la tarde este viernes la ceremonia de develación de placa en memoria de Silvio Francisco Bettancourt Bahamonde, en la plaza que lleva su nombre y ubicada en la intersección de las calles General del Canto con Cirujano Videla, en la ciudad de Punta Arenas.



La iniciativa, que recuerda al único detenido desaparecido calificado en la región de Magallanes en el Informe Rettig, se desarrolló en el marco del Día de Víctimas de Desaparición Forzada. Fue gestionada por la Colectiva Cueca Sola Punta Arenas, la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del programa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.



“Esta develación de placa permite a las futuras generaciones conocer hechos históricos que pasaron en este mismo lugar, que se tiene como último antecedente de haberlo visto y, por tanto, es importante que estos hitos inviten a que las personas que pasen por este espacio se pregunten ¿qué pasó acá? ¿Quién fue él? Y por eso es importante tener estas placas que den respuestas”, dijo la seremi de las Culturas, tras el acto que incluyó la participación de las cantoras Iris Villegas y Nora Marín, la Colectiva Mousai y la Colectiva Taller Cueca Sola Punta Arenas.



La instalación de esta placa, que contó con la colaboración de la seremi de la Mujer y la equidad de Género, la Municipalidad de Punta Arenas y el Museo regional de Magallanes, representa un acto de reparación simbólica y de preservación de la memoria, en el sitio donde se vio por última vez con vida a Bettancourt Bahamonde. El lugar ha sido ritualizado mediante actividades realizadas por Agrupaciones de Derechos Humanos, personas amigas y familiares de la víctima y comunidad en general.





“En Chile existe todavía la negación. No podemos decir, no pasó nada. Es importante que se recuerda que Chile se violaron los derechos del hombre, durante 17 años y que todavía hay cuerpos que no se encuentran y mi hermano está entre ellos”, sostuvo Jenny Bettancourt, hermana de Silvio Francisco.



Silvio Francisco Bettancourt fue dirigente del Movimiento de Acción Proletaria (MAPU). Según los testimonios y documentos que acreditan su desaparición forzada “era buscado por las autoridades militares de la zona”. Se señala que “desapareció el día que decidió partir desde Punta Arenas para dirigirse a Río Gallegos, Argentina”. De acuerdo a declaraciones de testigos, Francisco se desempeñaba en Posesión como ingeniero en la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). “En el primer Bando emitido por la Jefatura de la Zona de Estado de Emergencia fue conminado a presentarse ante la autoridad militar. Había viajado a Punta Arenas y tras reunirse con unos amigos, tomó la decisión de abandonar el país, vía Río Gallegos, Argentina, trayecto que haría a pie. Sin que lograra cumplir su objetivo, desapareció sin dejar rastros”.









​



​



​



​