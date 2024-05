SE LANZÓ PLAN DE ALFABETIZACIÓN “CONTIGO APRENDO” EN EL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE

Ayer en la mañana, en el Barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, junto al seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, y la presidenta de la Junta de Vecinos N°22 Mateo de Toro y Zambrano, Luisa Quezada Ampuero, lanzaron el Plan de Alfabetización “Contigo Aprendo”, donde 50 personas de la comuna, mayores de 15 años, podrán aprender a leer y escribir de forma gratuita, recibiendo textos y materiales por parte del Ministerio de Educación.

Las autoridades regionales en compañía de dirigentes vecinales recorrieron algunos almacenes del sector, pegando afiches y distribuyendo trípticos invitando a la comunidad a participar de esta campaña de difusión de este plan piloto en Punta Arenas que permita llegar a los habitantes que deseen recibir instrucción, los cuales estarán divididos en cinco grupos de 10 estudiantes, a cargo de un monitor o monitora de alfabetización, quien guiará un proceso educativo basado en el diálogo, incorporando las experiencias y conocimientos de las personas que integren los cursos.

“Estamos muy contentos de lanzar nuestro Plan de Alfabetización en esta junta de vecinos del Barrio 18 de Septiembre. Es una contribución que realiza el Ministerio de Educación, a través de su Plan de Reactivación Educativa, dirigida a las personas que por diversos motivos no han podido cursar estudios y que han enfrentado los desafíos de la vida con múltiples dificultades. En este sector, como en otros de nuestra ciudad, hace algunas décadas atrás muchos jóvenes, que hoy son adultos mayores, debieron sacrificar su formación educativa para poder mantener a sus familias, dada la compleja situación económica de aquella época. Hoy, a ellas y ellos les invitamos a atreverse, a inscribirse y a aprovechar esta oportunidad”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

Por su parte, el seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, sostuvo: “Para nosotros es muy importante el que podamos retomar un Plan Nacional de Alfabetización que fue cortado bajo la administración anterior, y que bajo la administración del Presidente Gabriel Boric vuelva a los barrios. Nosotros, como Secretaría General de Gobierno, y a través de nuestra División de Organizaciones Sociales, junto con la Seremi de Educación, recorreremos los distintos sectores, informando a las vecinas y vecinos que quieran ingresar a este plan. Deben ser mayores de 15 años, y la gracia es que aquellos que logren cursar todo este periodo, y aprueben su examen final, van a poder salir con su cartón de cuarto básico, para una continuidad dentro del sistema educativo”.

La presidenta de la Junta de Vecinos N°22, Luisa Quezada Ampuero, dijo “estoy feliz y agradecida que hayan venido a nuestro barrio con esto programa, que hacía mucha falta aquí en la ciudad, y que pueda estar cercano a los vecinos, que no tengan que ir más lejos para poder acceder a este curso de alfabetización y aprender lo básico que es leer. Es importante porque podrán hacer muchos trámites que no han podido solos y también porque va a evitar muchas estafas que se están cometiendo con los adultos mayores”.

Cabe destacar que durante la actividad, participó Susana Cabrera Jiménez, una ex estudiante de un programa de alfabetización, quien contó su testimonio para motivar a la comunidad. “Soy dominicana, llevo 13 años viviendo en Punta Arenas. Empecé a estudiar en el CEIA, allí terminé mi enseñanza media. Mi experiencia ha sido muy buena porque aprendí mucho de la vida, el que no sabe leer ni escribir le cuesta. Yo invito a todas aquellas personas que todavía no saben leer ni escribir, que estudien, que para aprender no hay edad, hay que estudiar para tener una mejor posibilidad de vida. Nunca es tarde”, expresó, la técnico en Gastronomía, que actualmente se desempeña trabajando como manipuladora de alimentos.

Las y los interesados en formar parte del Plan de Alfabetización “Contigo Aprendo” pueden inscribirse presencialmente de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas, en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto N°1259, o también escribiendo al correo electrónico de la encargada del [email protected] .





