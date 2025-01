OPERACIÓN ESTRELLA POLAR III: PRESIDENTE GABRIEL BORIC PODRÍA INICIAR VIAJE AL POLO SUR ESTE JUEVES

​La tarde del miércoles, desde la Presidencia de Chile informaron que se están evaluando las condiciones meteorológicas para iniciar la Operación Estrella Polar III, instancia que podría concretar el arribo del Presidente Gabriel Boric al Polo Sur.

De acuerdo a lo informado preliminarmente desde el Gobierno de Chile, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) es la que planifica y conduce el operativo, el cual contempla la participación del Mandatario junto a una reducida comitiva de autoridades y científicos.

La inédita instancia es apuntada por la administración de Boric como un hito ambiental, científico y diplomático, en el que se destaca el papel de Chile en el Sistema del Tratado Antártico y el compromiso con la investigación científica y la protección del medio ambiente en el continente blanco.

Sin embargo, desde la Presidencia indicaron que para que se pueda concretar la Operación Estrella Polar III se depende estrictamente de lo que determine la FACh, dado que la confirmación tiene directa relación con las condiciones meteorológicas que haya en el continente antártico.

En caso de haber visto bueno de parte de la institución, la operación se iniciaría la noche del jueves 2 de enero. Sin embargo, en caso de que no estén aptas las condiciones meteorológicas, la operación podría ser modificada.

Fue en julio de 2024 que el Presidente Gabriel Boric había anunciado que visitaría el Polo Sur en enero de 2025, durante una visita que tuvo a Talcahuano, en la ceremonia de entrega del buque rompehielos Almirante Viel.

“Tal como en su momento el Presidente (Gabriel) González Videla fue el primer Presidente de una República, no solamente de Chile, en pisar el territorio antártico, esta va a ser la primera ocasión en que un Presidente, también visita el Polo Sur”, había señalado en ese momento el Mandatario.

Siguiendo esa línea, comentó que “es importante dar muestras de nuestra vocación antártica, de nuestra capacidad, además de despliegue, de nuestra presencia en el continente a través de las diferentes bases, y de reforzar el rol que tiene la Antártica en el mundo, que, insisto, es un continente de ciencia y de bases”.

¿Qué es el Polo Sur?

El Polo Sur es el punto geográfico más austral de la superficie terrestre, el cual se localiza en la latitud 90° S, donde convergen todos los meridianos. Además, es una planicie helada de una meseta de la Antártica, que está sobre una capa de hielo de tres kilómetros de espesor.

Por su ubicación, el Polo Sur no cuenta con un huso horario definido. En invierno no hay luz solar y en verano la luz no se va, pese a estar en una posición horizontal que apenas entibia y se refleja en la nieve.

Junto con ello, la zona es una suerte de desierto cubierto por una gruesa capa de hielo, con temperaturas que alcanzan los -25° C en verano.

Fuente: latercera.com

​



​



​