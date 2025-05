EN PREPARACIÓN AL INVIERNO, SECTOR SALUD AMPLÍA PUNTOS DE VACUNACIÓN EXTRAORDINARIOS DURANTE ESTA SEMANA

​Con el objetivo de dar una opción más a la comunidad y reforzar la campaña de vacunación invierno 2025, el Sector Salud de Magallanes implementó dos nuevos puntos extraordinarios de vacunación que funcionarán del martes 13 al viernes 16 de mayo en Punta Arenas: uno en el Instituto de Previsión Social (IPS) y otro en el Mall Espacio Urbano Pionero. Ambos espacios buscan acercar la vacunación a la comunidad, especialmente a quienes aún no han recibido sus dosis contra la influenza y COVID-19.



La Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, destacó la importancia de facilitar el acceso a la vacunación, especialmente para los grupos de riesgo, mediante puntos extraordinarios que forman parte del esfuerzo regional por aumentar la cobertura y proteger a la comunidad durante el invierno. “Estamos en plena campaña de invierno y ya con una importante circulación de virus respiratorios en Magallanes. Es por eso que estamos acercando los puntos de vacunación a la comunidad. Y si bien a nivel regional hemos tenido un buen avance en esta campaña, hay un grupo que son las personas entre 60 y 64 años, en el cual hemos ido un poquito más lento. Por eso queremos reforzar el llamado a esas personas a que se acerquen tanto a los Centros de Salud como a estos puntos extraordinarios que se están implementando para protegerse este invierno”, detalló.



Desde la Dirección de Salud de CORMUPA, el profesional de apoyo Víctor Fuentes señaló que estos puntos extraordinarios están a cargo del equipo extramural de la APS de Punta Arenas, con el objetivo de acercar la vacunación a lugares de alta concurrencia y buscando horarios fuera de la jornada laboral, ofreciendo así más alternativas a la comunidad.



Fuentes hizo un llamado a aprovechar los nuevos puntos de vacunación extraordinarios habilitados esta semana en Punta Arenas. “Queremos invitar a toda la comunidad a acercarse a estos espacios que hemos dispuesto especialmente para facilitar el acceso a la vacunación”, señaló. Respecto a la ubicación y horarios, el profesional explicó que “en el punto instalado en IPS - Chile Atiende estaremos atendiendo desde este martes hasta el viernes 16, entre las 9:00 y las 14:00 horas. En tanto, en el Mall Espacio Urbano Pionero estaremos funcionando también hasta el viernes, pero en horario vespertino, de 16:00 a 20:00 horas”. Además, hizo énfasis en la importancia de que las personas que aún no han recibido su dosis acudan lo antes posible.



Entre los grupos que deben vacunarse contra la Influenza y el COVID-19 están el personal de salud, personas de 60 años y más, personas con patologías crónicas (desde los 6 meses en COVID-19 y entre los 11 y 59 años en Influenza), embarazadas (en cualquier etapa de gestación) y cuidadores de personas mayores y funcionarios de ELEAM. En el caso particular de la vacuna contra Influenza, también incorpora a los niños y niñas desde los seis meses de edad hasta quinto básico y docentes y asistentes de la educación preescolar y escolar hasta octavo básico.



Para conocer todos los puntos de vacunación que se encuentran en funcionamiento en la región, se invita a la comunidad a informarse a través de las redes sociales de la Seremi de Salud, Servicio de Salud, APS Punta Arenas y Hospital Clínico de Magallanes.