PRESIDENTA DE ANEF MAGALLANES CRITICA AL GOBIERNO Y RESPALDA MOVILIZACIONES DE ANFUCULTURA Y CAJ: “CUANDO HAY TANTOS CASOS DE MALTRATO ES PORQUE LAS JEFATURAS NO ESTÁN FUNCIONANDO”

En una entrevista realizada en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la presidenta de la ANEF Magallanes, Evelyn Córdova Marín, abordó una serie de temas sensibles que afectan actualmente al sector público en la región, destacando su respaldo a las movilizaciones de ANFUCULTURA y de los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).

En relación con la movilización nacional iniciada por la Asociación Nacional de Funcionarios/as de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (ANFUCULTURA), que exige la renuncia de la Seremi de las Culturas de Magallanes, Carolina Herrera Toro, por acusaciones de violencia laboral y vulneración de derechos laborales, Córdova fue tajante: “Se supone que este era un gobierno para y por los trabajadores. No sé si el Presidente Boric o sus funcionarios se han olvidado de sus promesas”. Y agregó: “Cuando hay demasiados casos de maltrato en los equipos de trabajo es porque las jefaturas no están funcionando”.

En el mismo espacio radial, la dirigenta también abordó la compleja situación que viven los funcionarios de la CAJ Magallanes, quienes ya suman casi 20 días de paro indefinido denunciando precariedad, sobrecarga laboral y el incumplimiento de compromisos por parte del Ministerio de Justicia. “Por más que nos sentemos con las autoridades, sentimos que hacen oídos sordos. Ya no sabemos qué más hacer”, afirmó, lamentando que “un asistente social o abogado tenga que ver muchos casos sin apoyo suficiente”.

Respecto a los avances en políticas laborales impulsadas por el gobierno, como la ley de 40 horas, el teletrabajo o la ley Karin, Córdova valoró el esfuerzo pero fue crítica con su implementación en el sector público: “Aún no nos toca la reducción de jornada porque tenemos servicios que funcionan por turnos; el teletrabajo es 3x2, pero no aplica para todos. Y leyes como la Karin o la de cuidados no traen recursos asociados para contratar el personal necesario”.