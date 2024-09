PROGRAMA “CONTIGO APRENDO” DEL MINEDUC ENTREGA RECONOCIMIENTO A 27 ESTUDIANTES

​En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, en el Salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional Ministerial de Educación se desarrolló el pasado lunes una ceremonia de reconocimiento a las y los estudiantes que forman parte del Programa de Alfabetización “Contigo Aprendo” del Mineduc, que este 2024 decidieron dar un paso importante en sus vidas, para aprender a leer y escribir.



Cabe destacar que este año se inscribieron en este programa gratuito 27 personas divididas en seis cursos, cinco en Punta Arenas y uno en Natales, quienes fueron acompañadas por las monitoras: Jéssica Aravena, Paola Morales, Gabriela Acevedo, Sandra Leiva, Elisa Giustinianovich y Marta Mora.

​

La profesora Sandra Leiva se refirió a su proceso como monitora en esta iniciativa que la Secretaría Ministerial de Educación ha reactivado este año. “Es mi primera experiencia como docente y ha sido maravillosa. Me ha enriquecido en mi conocimiento y en mi saber cotidiano. Una apertura hacia otros mundos, de compartir con personas que no tuvieron la oportunidad en su momento de aprender a leer y escribir. Creo que es un factor importante que nuestra población tenga un plan lector que permita leer y comprender no solamente lo técnico o lo literario, sino un simple documento que nos pueda permitir conseguir un trabajo”.



Una de las personas que ingresó a “Contigo Aprendo” es Marlene Quinchén, quien dijo estar “muy contenta” por estar estudiando. “Le doy las gracias a mi hijo que tiene 20 años y a mi pareja. Mi hijo me dijo mamá: ¿quieres aprender a leer? Yo dije: sí, con todo mi corazón”, contó emocionada. Por su parte, el ciudadano haitiano, Papi Brinma, que también forma parte del Programa de Alfabetización expresó: “Yo quiero salir adelante, tengo 46 años y quiero aprender a leer y escribir, porque antes no tuve la oportunidad”.



El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, indicó que “este 2024 nos han acompañado en esta labor seis monitoras, las cuales han sido fundamentales para llevar a cabo esta misión de reinstalar el Plan de Alfabetización en Magallanes. Un especial agradecimiento para ellas por su inmenso compromiso, dedicación y trabajo. También quisiera detenerme en felicitar a las y los 27 estudiantes, personas de distintas edades y nacionalidades, que decidieron ingresar al Programa “Contigo Aprendo” para concluir su escolaridad y aprender a leer y escribir. Con más educación indudablemente, somos más libres”.



Al cierre de la actividad, el seremi de Educación firmó un convenio de cooperación con sus pares de Gobierno y Desarrollo Social, Andro Mimica Guerrero, y Danilo Mimica Mansilla, respectivamente, para difundir el Plan de Alfabetización a lo largo del territorio el 2025. Además de los ya mencionados, asistieron la seremi del Trabajo, Doris Sandoval Miranda; el director del CEIA Punta Arenas, Luis Vargas Báez; el coordinador del Centro Comunitario Juan Wesley, Alfredo Agüero Garrido; la encargada del Programa “Contigo Aprendo”, Jimena Zuñiga Vega; y el coordinador regional de Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA), Jorge Vera Cárcamo.