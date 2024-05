SALUD Y JUSTICIA ACERCAN PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA EN COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUNTA ARENAS

Esta mañana se realizó un operativo de vacunación contra influenza y Covid-19 para funcionarios de Gendarmería y población penal recluida en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, como parte de las acciones que desarrolla el sector salud para llegar a toda la población con esta protección y estar preparados para el invierno. El proceso fue llevado a cabo por un equipo de vacunación de Atención Primaria de Salud (APS) de la Corporación Municipal de Punta Arenas.

La Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, manifestó que estas acciones forman parte del trabajo coordinado y colaborativo entre instituciones para avanzar en la Campaña contra la influenza. “Estamos finalizando el operativo de vacunación, en que han participado más de 350 personas en el recinto penitenciario, porque también son uno más de los grupos objetivos. A nivel regional hemos desarrollado hasta el momento una buena campaña. Tenemos una cobertura regional de cerca del 60% de la población objetivo. Sin embargo, tenemos que seguir haciendo el llamado porque todavía hay personas, sobre todo mayores de 60 años, que no han asistido a los puntos de vacunación y estamos observando el aumento de la circulación de los virus respiratorios, y en particular de la circulación de influenza. Por lo tanto, el llamado que hacemos es a vacunarse y hacerlo pronto”, enfatizó.

La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, explicó que “muchas veces olvidamos que las unidades penales también constituyen una comunidad donde se encuentran personas que tienen limitado el derecho a su libertad de desplazamiento, pero no el acceso a otros derechos tan importantes como es la salud. Así que agradecer a la SEREMI de Salud por esta iniciativa, por poder vacunar a la población penal, pero también por el trabajo articulado que hemos tenido en los procesos de reinserción en distintas materias de salud mental, también de atención médica, la coordinación con la APS, y también esto significa un apoyo para las funciones que cumple Gendarmería de Chile”.

El Director Regional de Gendarmería, Coronel Dan Toro, explicó que “hoy la unidad base de la región de Magallanes cumple el ciclo de vacunación gracias a la coordinación hecha con la Seremi de Salud, en la cual durante esta semana o a más tardar la próxima semana estaría toda la población penal de Magallanes vacunada contra influenza y Covid-19. Esta es una manera paliativa para toda la población, tanto para los funcionarios como para la población penal. El ideal es que todos los procesos se vayan cumpliendo conforme a los plazos establecidos, y así tener una población penal más segura”.

Víctor Fuentes, enfermero encargado del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de CORMUPA, con relación al desarrollo de la campaña contra la Influenza, indicó que “ha sido un proceso bastante fluido en coordinación con la SEREMI Salud y con el Servicio de Salud Magallanes. La comunidad nos está recibiendo bastante bien. Estamos siempre generando nuevos puntos de vacunación para acercar este proceso a la comunidad. Invitamos sobre todo a la población mayor a 60 años a que se acerque a su centro de salud, y los puntos de vacunación que están disponibles y, estar atentos a las redes sociales, donde estamos publicando de manera periódica los puntos donde vamos a estar vacunando”.

Para conocer los horarios y lugares de los puntos de vacunación, así como los operativos extraordinarios, pueden consultar en las redes sociales de la Seremi de Salud, el Servicio de Salud y de APS Punta Arenas.

Medicamento contra Virus Respiratorio Sincicial (VRS)

En la ocasión y en el marco de la Campaña de Invierno, la Seremi Francisca Sanfuentes también se refirió a la importante estrategia de protección para los lactantes menores de seis meses, que es la inmunización con el anticuerpo monoclonal NIRSEVIMAB, que tenemos disponible en nuestro país. “Queremos reforzar el llamado para los madres, padres y cuidadores de niños y niñas nacidos desde el primero de octubre de 2023 en adelante, que también asistan a los puntos de vacunación para poder proteger a los pequeños y pequeñas contra el virus respiratorio sincicial (VRS), que sabemos que puede causar enfermedades respiratorias graves u hospitalizaciones”.

Al 20 de mayo la cobertura en Magallanes del anticuerpo monoclonal NIRSEVIMAB contra el VRS en lactantes es de un 64.01%. La cobertura nacional es de un 69.9%.