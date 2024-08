SENADO APRUEBA NUEVA LEY DE SUBSIDIO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

​“Una de las tareas que me pidió el Presidente Boric cuando me llamó para hacerme cargo de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones fue: por favor, empareja la cancha entre Santiago y las regiones. A partir de hoy, reducir esa brecha de manera más rápida será posible, y ahí está la relevancia de lo que acaba de ocurrir en esta votación”, señaló el ministro Juan Carlos Muñoz. Y es que, efectivamente, con 32 votos a favor y solo 4 abstenciones, la sala del Senado aprobó el proyecto de ley que crea un nuevo marco de financiamiento del transporte público, el que actualiza modelo vigente de distribución de subsidios, tanto para el sistema de transporte metropolitano (RED) como para aquellos servicios de movilidad en regiones.



Entre las novedades que establece la nueva normativa destaca la entrega de mayores recursos al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) para crear proyectos de transporte en zonas aisladas, principalmente en lugares donde no existen servicios subsidiados, pero también en aquellas localidades donde se necesita reforzar la conectividad.



A su vez, la nueva ley redefine el marco mínimo de inversión vinculado al Fondo de Apoyo Regional (FAR) -también conocidos como “fondos espejo”- que es administrado por los gobiernos regionales. En concreto, se establece que el 50% de los recursos deberá destinarse únicamente a la infraestructura de transporte, a la renovación de flota o a subsidios de operación; mientras que el otro 50% de financiamiento será para invertir en infraestructura para implementar los servicios de transporte o conectividad en zonas aisladas, por ejemplo: mejoramiento de s. En la actualidad, alrededor de un 18% de estos fondos se ejecutan en proyectos asociados al transporte.



Por otro lado, y con el fin de fortalecer un sello local en la inversión dedicada al transporte o nuevos servicios, el nuevo marco también incorpora la conformación de comités de transporte regional, los que estarán vinculados directamente a dichos gobiernos determinar proyectos, acordes a sus necesidades territoriales y con una perspectiva integral de ciudad.



Junto con agradecer la labor parlamentaria para enriquecer este proyecto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que esta aprobación “es un paso fundamental que nos permite tener herramientas concretas que apuntan a elevar el estándar de movilidad en regiones, a través de mecanismos que le dan mayor eficiencia y efectividad a los recursos que se invierten en servicios subsidiados. A la vez que se abre la posibilidad de generar nuevas áreas reguladas”.



“Si antes sólo un 18% de los fondos eran destinados a inversión en transporte público, esta nueva normativa exige que el 100% de ellos se ocupen en el mejoramiento de la conectividad en transportes. Estos recursos son gestionados por los gobiernos regionales. Serán ellos quienes podrán decidir sobre el transporte público en sus regiones, con el propósito de entregar mayor autonomía y pertinencia territorial a los proyectos. Sin embargo, es importante destacar que el MTT prestará la asesoría técnica que los gobiernos regionales necesiten, con el objetivo de ir cerrando brechas de conectividad, de calidad, y así aumentar el bienestar de las personas”, agregó el jefe de la cartera.



La nueva ley también facilitará el financiamiento de buses cero emisiones en todas las regiones del país, con principal énfasis en la electromovilidad. Además, favorecerá la construcción de infraestructura asociada a este tipo de proyectos, por ejemplo, los terminales o centros de carga necesarios para el abastecimiento de estos vehículos.



“Estos cambios van a permitirnos concretar los cambios que necesitamos como país para mejorar la calidad de vida y el acceso de toda la ciudadanía. Vamos a contar con financiamiento para renovación de taxis, más financiamiento para renovación y ahora para operación de taxis colectivos y hasta los ciclos serán incorporados como un modo sustentable de transporte público incluyendo la micromovilidad eléctrica como una potencial forma de desplazamiento apta para recibir algún tipo de subsidio”, señaló el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández.



Esto permitirá que los gobiernos regionales puedan poner su sello en el transporte y poner énfasis en los aspectos que son más necesarios en cada uno de los territorios, añadió.



Además, este nuevo marco regulatorio también otorga mayor estabilidad a los sistemas subsidiados que operan en todas las regiones del país, ya que extiende la asignación de fondos hasta el 2032.



Cabe señalar que, aprobación del Senado, el proyecto queda a un paso de su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial; y, así, convertirse en la modificación más relevante a la ley de financiamiento del transporte público en los últimos 15 años.