LA VALENTÍA Y ESFUERZO DE LAS MUJERES QUE HOY SE CERTIFICAN COMO INSTALADORAS ELÉCTRICAS

Noticias muy positivas llegan de la mano de ChileValora y de las instituciones y organismos que han impulsado la capacitación y certificación de competencias laborales de mujeres en el área de las instalaciones eléctricas.

Sólo esta semana han obtenido su certificación un total de 15 mujeres en este perfil, con lo que en Magallanes ya son 27 las instaladoras eléctricas que cuentan con su certificado de ChileValora –acreditando su experiencia y conocimientos- junto con la certificación SEC, lo cual es inédito para la región.

Una de estas flamantes instaladoras eléctricas recientemente certificada es Susana Muñoz Villalobos, quien completó con éxito las dos fases del proceso: primero, su curso de capacitación a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y la posterior evaluación de competencias laborales con el Centro de Certificación Jes&Dor, a través de la gestión de ChileValora. La aprobación de ambas instancias, la llevaron a contar hoy con esta importante herramienta que le abrirá nuevas posibilidades de empleo en un rubro históricamente masculinizado que hoy se apertura a la incorporación de mujeres.

En sus palabras: “Para mí fue un gran desafío entrar al curso que acabamos de terminar, con mucho miedo de no lograr los objetivos y de cumplir las metas que requería el curso. Me esforcé bastante, le puse mucha garra y, al final, logré el objetivo. Estoy muy muy contenta por haber logrado este triunfo, que es una herramienta laboral muy importante que me va a permitir trabajar de manera independiente y eso para mí es fundamental como mujer, ya que mis labores son estar pendiente de mi familia y de todo lo que conlleva un hogar, por tanto, esto me permite desarrollarme y tener mi ingreso que es muy importante, así que me voy muy feliz”.

Al ser consultada sobre su anterior experiencia en el área de instalación eléctrica, comentó que partió desde cero, por lo que se convirtió en una de las valientes mujeres que se atrevieron a incursionar en este campo antes desconocido para ella. Según comenta: “Siempre me llamó la atención este rubro y sentía que necesitaba aprender. Cuando tenía algún problema trataba de arreglarlo de manera particular, porque, además, hay que tener recursos para poder contar con un instalador certificado y no contaba con esos recursos. Por otro lado, no tenía ninguna noción previa, más que saber que un cable es positivo y otro negativo, pero nada más que eso”, señaló.

“Pasé de ser ignorante en el tema a tener ahora todo un abanico de nuevos conocimientos que van relacionados con la construcción, que también tiene mucho aporte de los instaladores y es sumamente importante. Para mí, al menos, me llena de orgullo ver todo lo que he logrado, con todo el esfuerzo que puse y ver que ya tengo mis frutos. Sólo agradecer a todas las personas que estuvieron detrás. Gracias a la Otec, al profesor, a la organización, a ChileValora y también a Jes&Dor”, agregó.

“Al compartir con ellas, ratificamos el impacto que esto tiene en la vida de las personas, en sus trayectorias laborales y personales, cómo este proceso puede mejorar los niveles de empleabilidad, la calidad de los empleos a los que pueden acceder y, en particular, hemos visto el entusiasmo genuino de las mujeres que fueron parte de estas personas certificadas. La idea es hacer crecer la fuerza de trabajo de mujeres en Magallanes, por tanto, iniciativas como esta van en la línea de mostrar los resultados de las decisiones que hemos tomado estos últimos dos años”, destacó la Seremi del Trabajo, Doris Sandoval Miranda.

Por su parte, la directora regional de Sence Magallanes, Doris Manquian Cuminao, expresó que “hoy cerramos un ciclo tremendamente importante que es la obtención de la licencia habilitante SEC, a través de uno de los cursos que realizamos de electricidad. Estamos muy contentos con este ciclo, considerando que fueron 15 personas las que obtuvieron su licencia habilitante y de esas 15 personas, en este caso, dos son mujeres. Por tanto, también estamos aportando desde el punto de vista de la perspectiva de género en estos rubros que son habitualmente masculinizandos, ya tenemos nuevas mujeres que se atrevieron a tomar el curso y además obtuvieron su certificación de competencias”.

“Vivimos una ceremonia muy bonita, con dos mujeres en un grupo de 15 personas, lo cual es muy significativo, porque ellos se capacitaron anteriormente, bajo becas del Consejo Regional de Capacitación y, luego, ingresaron al proceso de formalización mediante la certificación de ChileValora. Así que les felicitamos y agradecemos su confianza en este proceso”, señaló la coordinadora regional de ChileValora, Marilyn Cárdenas González.