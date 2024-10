ASOCIACIÓN DEPORTIVA REGIONAL DE KARATE MAGALLANES SE INCORPORA A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE KARATE DE CHILE

El día sábado 10 de agosto de 2024 se marcó un hecho histórico en el ámbito del arte marcial de Karate Do en la región de Magallanes, puesto que en el Dojo de la Escuela Genbukai de Sensei Mario Magri, y luego de concretar los acuerdos y gestiones previas necesarias, se reunieron los instructores y los presidentes de cinco clubes deportivos de Karate Do de la región, con la finalidad de conformar la primera asociación deportiva regional de karate en Magallanes.

Es así que, en una solemne asamblea, ante la presencia de la Ministro de Fe del Instituto Nacional del Deporte (IND) de Magallanes, doña Nathalie Dubó Ortega, se reunieron el Club Deportivo Kime Austral Karate Do (Punta Arenas), de la academia Ken Shin Kan estilo GoJu Ryu a cargo del Sensei Iván Muñoz Sierra; el Club Deportivo Ganbaru Punta Arenas, de la academia Genbukai estilo Shito Ryu a cargo de la Senpai Vannesa González Araya; el Club Deportivo Dojo Samurai Natales, estilo Shotokan a cargo del Sensei Miguel Ángel Díaz; el Club Deportivo Kenshokan Punta Arenas, estilo GoJu Ryu a cargo del Sensei Daniel Cárdenas; y el Club Deportivo Senshi No Te (Punta Arenas), estilo Shotokan a cargo del Sensei Jorge Barría, además de contar con la presencia del Juez con Licencia Nacional Enrique Vargas, se logró constituir la primera Asociación Deportiva Regional de Karate de Magallanes, lo cual constituye un hito histórico en la región de Magallanes al conformar la primera asociación deportiva regional de Karate Do en la historia de la región. En promedio, los 5 clubes que componen esta asociación alcanzan a alrededor de 500 deportistas.

El día 02 de octubre de 2024, el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, don Héctor Serka Kusanovic, emitió el Certificado de Vigencia y Directorio definitivo de la asociación, quedando bajo el Registro N° 1200926-7 de Organizaciones Deportivas del Instituto Nacional del Deporte.

El primer Directorio quedó conformado por:

Presidente: Iván Muñoz Sierra (Club Deportivo Kime Austral Karate Do)

Secretario: Ramón Antisoly Cheuquepil (Club Deportivo Ganbaru Punta Arenas)

Tesorero: Miguel Ángel Díaz Nancul (Club Deportivo Dojo Samurai Natales)

Luego de diversos trámites y gestiones, el día 07 de octubre de 2024, la Federación Deportiva Nacional de Karate de Chile otorgó su aprobación para la incorporación de la asociación regional a la federación nacional, lo cual constituye otro hito histórico para el karate de la región, al ser primera vez que una asociación regional que aglutina a 5 clubes de las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales, de diferentes estilos, es aceptada y pasó a estar afiliada a la FDNKCH que es el máximo ente que regula el karate do federado y de alto rendimiento en Chile.

El objetivo de esta asociación deportiva regional es fomentar y potenciar el desarrollo de la rama deportiva de Karate y Para-Karate federado en el ámbito formativo, deportivo y competitivo de los niños, jóvenes y adultos de la región, bajo la reglamentación de la WKF (World Karate Federation) máximo ente que regula la competencia oficial federada de karate a nivel mundial, y así representar de forma transversal a nuestra región en la competencia federada tanto a nivel zonal, nacional e internacional. El kárate deportivo federado contempla 2 modalidades de competición, Kumite (combates) y Kata (formas de defensas y ataques).

La primera participación en una competencia federada como asociación deportiva regional será en el CAMPEONATO ZONAL DE KARATE Y PARA-KARATE FEDERADO SUR 2024, que se realizará en la ciudad de Coyhaique los días 19 y 20 de octubre, a la cual asistirán 30 competidores, entre ellos 3 entrenadores federados de los clubes deportivos. En este trascendental campeonato de la zona sur del país participarán más de 680 competidores de las regiones de la Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes.

La Asociación Deportiva Regional de Karate Magallanes hace extensiva la invitación a toda la comunidad para que conozcan y se integren en cualquiera de sus clubes de karate, tanto de Puerto Natales como de Punta Arenas, en especial a los niños y jóvenes, ya que existe una gran proyección de esta rama deportiva del karate, como lo han demostrado los campeones mundiales Valentina Toro, Rodrigo Rojas; y Benjamín Sotomayor y Kenneth Botten (Kenshokan Punta Arenas), por nombrar algunos.

