CHILE DESPLAZARÁ A ECUADOR Y SERÁ EL PAÍS DE SUDAMÉRICA CON EL SALARIO MÍNIMO MÁS ALTO, TRAS PROPUESTA DE HACIENDA

Este miércoles comenzará la discusión en el Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del reajuste de salario mínimo. La propuesta del Ministerio de Hacienda consiste en un alza de 3,6% a contar de mayo y otra alza de 1,9%. De esta manera, el salario mínimo subirá a $529.000 desde mayo y llegará a $539.000 en enero próximo.

Dado este escenario, y de ser aprobada la propuesta del gobierno, se pasará desde los $510.536 hasta los $529.000. De concretarse el alza, hará que Chile sea el país con el ingreso básico más alto de Sudamérica, superando a Ecuador, quien hasta el momento es el que mantiene el primer lugar.

De acuerdo al análisis que hizo el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) explican que, para realizar una comparación adecuada entre países, los salarios mínimos de cada país se convierten a dólares ajustados por paridad de poder de compra (PPP, por su sigla en inglés), lo que permite comparar la capacidad de poder de compra de bienes y servicios de los salarios mínimos.

Así, la lista la encabeza Chile con US$1.138; Ecuador con US$1.122; en tercer lugar, se ubica Paraguay con US$1.068, en el cuarto Bolivia US$1.025 y quinto Colombia con US$927. A nivel de Latinoamérica, el país subió al segundo lugar solo superado por Costa Rica que mantiene el liderazgo con un ingreso mínimo de US$1.186.

“Dado que los salarios dependen principalmente de la productividad laboral, no es extraño que Chile sea el país con el salario mínimo más alto de América del Sur, considerando que tiene uno de los niveles de productividad laboral más alto de la región”, sostiene el investigador del OCEC-UDP, José Acuña.

Si Chile lidera en Sudamérica, a nivel de los países de la OCDE, está entre los más bajos, con el tercer menor ingreso mínimo, dentro de un grupo de 32 países que tienen ingreso mínimo. En este caso, solo supera a Colombia y México. Esta posición está en línea con el nivel de ingresos del país.

“No es extraño que el salario mínimo del país se encuentre por debajo de los países desarrollados, debido a que estos, al tener una mayor productividad laboral, pueden pagar salarios más altos”, apunta Acuña.

En la parte alta de los países desarrollados se ubica Reino Unido con US$3.793; Alemania con US$ 3.727; Irlanda con US$ 3.716 y países bajos con US$ 3.149.

Para el economista del OCEC-UDP, el incremento del salario mínimo en Chile no ha ido de la mano con un mejoramiento de la productividad. “En los últimos años el salario mínimo ha crecido a ritmos muy acelerados los cuales no van de la mano con los incrementos del nivel de precios de la economía ni de la productividad laboral”, dice Acuña.

En ese contexto, explica que “desde una perspectiva de mediano plazo, se observa que el salario mínimo en pesos ha crecido 48,4% entre diciembre de 2021 y diciembre de 2024, mientras que el nivel de precios aumentó solamente 22,5% en el mismo periodo”.

Así, la conclusión de este aumento “podría no ser negativa si es que, además, se presentaran incrementos en la productividad. Sin embargo, la realidad es que la productividad laboral se mantuvo estancada desde finales de 2021”.

La visión de los diputados

El debate legislativo comenzará este miércoles, pero desde ya los diputados anticipan un debate complejo, principalmente por los reparos que tiene la oposición.

Felipe Donoso, diputado de la UDI sostiene que “se debe tener presentes todas las variables, no solo el IPC. Se están implementando las 40 horas, el alza de cotizaciones producto de la reforma previsional, el escenario económico es complejo y ahora dos alzas al sueldo mínimo en menos de un año calendario, que llegan a un 5,7% de alza”.

Por esto mismo plantea que su foco en el debate estará puesto en “racionalizar el alza de acuerdo al contexto, para que no termine afectando la empleabilidad y precariedad de los empleos. Queremos un país que crece y que genera empleos formales, no lo contrario”.

El diputado RN, Frank Sauerbaum, añade que “si se actualiza el salario mínimo de $500.000 —vigente desde el 1 de julio del año pasado— según la inflación acumulada hasta marzo de 2025, se obtiene un monto cercano a $517.000. No obstante, el proyecto del gobierno propone un incremento mayor, elevándolo a $529.000”.

Para el legislador, “este ajuste se plantea en un contexto económico complejo: la tasa de desempleo nacional alcanza el 8,7% y persiste una fuerte incertidumbre derivada de factores internacionales, como la guerra comercial, que afecta directamente la capacidad de generación de empleo”.

Por estas razones, apunta que “la propuesta de alza del ingreso mínimo no está plenamente alineada con las principales variables macroeconómicas del país”.

Desde el oficialismo, Jaime Naranjo, exPS valoró la propuesta y el acuerdo entre el gobierno y CUT. “Considero que el acuerdo alcanzado es realista, pero insuficiente para los gastos de un hogar que viven solo del salario mínimo”, comenta.

En su análisis afirma que si bien es cierto “nuestra economía está sana y con buenas señales de los indicadores económicos lo que permite hacer viable esta propuesta, el escenario internacional es preocupante”.

