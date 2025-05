CARLOS MLADINIC LLAMA A IMPULSAR HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES SIN DESCUIDAR EL MEDIO AMBIENTE Y AGILIZANDO LA BUROCRACIA

Esta mañana, en el programa "Aquí Hidrógeno Verde" de Polar Comunicaciones, el economista Carlos Mladinic Alonso conversó con la ciudadanía sobre el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde e inversiones en la región de Magallanes.

Mladinic destacó el valor histórico y productivo de la región: “Magallanes ha sabido dar un buen uso de los dones que la naturaleza le ha dado”, recordando que “somos líderes en nivel nacional en ganadería” y que “la cuota del país que tiene en exportaciones es hecha y trabajada por la región de Magallanes”. Añadió que “conocemos de mediados del siglo pasado el esfuerzo del petróleo” y cómo “hacia fines del siglo pasado se descubrió que utilizándose gas se podría producir metanol y llegamos a ser un gran productor de metanol a nivel mundial, éramos un exportador notable”, aunque “eso se limitó por escasez de materia prima, dependíamos bastante del gas argentino y eso dejó de fluir”.

Hoy, destacó, “surge con una energía no renovable lo que es extremadamente interesante: entrar a la producción del hidrógeno verde, y ahí producir amoniaco”. Sin embargo, subrayó que “hay temas ambientales detrás del hidrógeno verde”, y recordó la importancia de los estudios de impacto: “hay preocupación de las aves, etc., esos estudios hay que hacerlos rápido, traer a los profesionales necesarios, si no hay la expertise hay que generarlo”.

Insistió en que “es compatible el desarrollo de cualquier tipo de industria con el cuidado del medio ambiente, creo profundamente en eso”, y que “tengo entendido que en el caso de los molinos, los aerogeneradores, estos se detienen cuando detectan determinadas aves que van a pasar, esto ya se ha desarrollado”.

Sobre la discusión pública, afirmó: “el activismo ambiental es parte de la democracia, pero lo que tiende a suceder y hay que estar conscientes es que en estas disputas se enfrentan empresas de la industria y las ONG”, remarcando que “lo importante es que siempre estas cosas sean muy transparentes y saber quiénes financian estas empresas y quiénes financian a estas organizaciones”.

También llamó a aprender del pasado: “todas las experiencias deben acumularse, el ser humano debe aprovechar ese disco duro de la experiencia. Lo de ENAP, toda la gente esa consciente de que fue un impacto a la región gigantesco, pero hay que entender también que eran otros tiempos”. Agregó que “los primeros años de ENAP se hicieron sin ningún tipo de regulación ambiental, porque así era en aquel entonces, a nadie se le exigía un estudio de impacto ambiental porque no era tema”.

Finalmente, afirmó que “tenemos en Chile la capacidad para que las cosas se hagan cumpliendo todas las normas ambientales”, pero advirtió que “los proyectos de inversión en Chile están teniendo una demora en la malla burocrática, en lo que erróneamente se le llama permisología, aquí hay una abundancia de permisos”. Comparó esta situación con otros países donde “existe esto del 'red tape', este exceso de burocracia”, y concluyó que “tenemos que ir desatando esa cinta roja y haciendo las cosas mucho mejor y rápido. Chile tiene potencial, para qué hablar del potencial de la región de Magallanes, pero hay que desatar las cintas rojas”.