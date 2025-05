AUTORIDADES DE GOBIERNO PRESENTAN RESULTADOS REGIONALES DE LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 2024

​En la Escuela Hernando de Magallanes de Punta Arenas y presenciando una clase de educación física de 4° básico, autoridades de gobierno local dieron a conocer los resultados regionales de la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte 2024. Los seremis del Deporte, Alejandro Olate , de Educación, Valentín Aguilera, la seremi de Salud, Francisca Sanfientes y el vocero de Gobierno Andro Mimica, presentaron esta mañana los resultados de la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte 2024, elaborada por la División de Política y Gestión Deportiva del Ministerio del Deporte.



La encuesta consideró a toda la población mayor de 5 años que reside en las 16 regiones de Chile. La muestra real fue de 12.803 casos, mientras que en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, la muestra fue de 785 casos, representativos para las mismas categorías de nivel nacional para las categorías de sexo (hombre y mujer); zona (urbana y rural); tramo etario (5-17 y 18 o más); y nivel socioeconómico (alto, medio y bajo). Además contempló la creación de un “índice multidimensional”, que considera 4 contextos para la población entre 5 y 17 años y 5 para mayores de 18 años.



Principales resultados



Para la interpretación de la encuesta, el Seremi del Deporte Alejandro, explicó que “se desagrega en población de 5 a 17 años y en población mayor de 18 años. Para el primer tramo, se determinaron los siguientes contextos: tiempo libre, escolar, doméstico, transporte, resultando que durante la semana, un 26.4% son activos físicamente. Por otro lado, para la población mayor de 18 años, los contextos a considerar fueron los mismos, agregándose el ámbito laboral, arrojando que el 44.9% son activos físicamente".



Frente a estos resultados, la autoridad del deporte señaló que “estas cifras representan un desafío interinstitucional y por eso, entre otras medidas, impulsamos junto a los Ministerios de Educación y Salud, una iniciativa para promover 60 minutos diarios- complementarios a las clases de educación física- de actividad corporal y deporte a nivel escolar. Este proyecto fue aprobado en enero en la Comisión de Salud, por unanimidad, y está pendiente de que se vote en la sala del Senado para pasar a su segundo trámite en la Cámara de Diputados”.



Respecto de los resultados, Olate agregó que “son cifras ciertamente preocupantes, por ello es que nos estamos ocupando de crear condiciones para la práctica física a lo largo de nuestra región. Por ejemplo, hemos mejorado la infraestructura deportiva escolar en las comunas de Punta Arenas y Natales, este año seremos sede de los Juegos Binacionales Paraaraucanía, estamos actualmente realizando las instancias comunales de los Juegos Deportivos Escolares, queda mucho por hacer y estamos trabajando para revertir este panorama”.



Por su parte, a Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, explicó que Magallanes, al igual que el resto del país, presenta altos niveles de obesidad y sedentarismo, factores de riesgo que afectan la salud de la población. “Es por eso que hemos estado abordando desde nuestro sector, pero también en un trabajo que tiene que ser intersectorial y que tiene que involucrar a los padres, a las madres, a las familias y a la comunidad en su en su conjunto, para lograr mejorar los indicadores y aumentar la actividad física, porque es parte fundamental de un estilo de vida saludable que prevenga enfermedades”.

Sanfuentes destacó que se está trabajando mediante la estrategia de escuelas promotoras de la salud, que ya cuenta con 8 establecimientos certificados y 13 en proceso, a los que se espera sumar este año varios jardines de educación parvularia. Además, recalcó que se está a la espera de la aprobación de la ley que busca aumentar la actividad física en los establecimientos escolares, considerando que es en la infancia y adolescencia donde se construyen hábitos que perduran toda la vida. Respecto al programa de escuelas promotoras de la salud, la Seremi indicó que se basa en una certificación desarrollada junto a los establecimientos, donde estos asumen compromisos para fomentar la alimentación saludable, la actividad física y la buena convivencia escolar, promoviendo factores protectores para un crecimiento sano y seguro.

Su par de Educación, Valentín Aguilera, señaló por su parte que “Valoramos el informe que el Ministerio del Deporte ha desarrollado considerando que entrega antecedentes relevantes para la planificación de la actividad física escolar en cada establecimiento de nuestra región. Con estos antecedentes las escuelas pueden fortalecer su propuesta programática, expresada en asignaturas, talleres y actividades extracurriculares, entregar orientaciones a padres, madres y tutores, siendo un insumo relevante para las y los docentes del sistema educativo”.





Resultados de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena



1. Muestra Regional: 785 casos, representativos para las mismas categorías de nivel nacional (tramo etario; sexo; zona; y nivel socioeconómico).



2. Principales Resultados de Niños, Niñas y Adolescentes (5 a 17 años)

• Considerando el Índice Multidimensional, 2 de cada 10 NNA (24,8%) mayores de 5 años son activos físicamente (es decir, cumplen las recomendaciones mínimas dictadas por la OMS). Asimismo, los niños presentan mayor probabilidad de ser activos respecto a las niñas (un 23,8% de las niñas son activas, frente a un 25,8% de los niños).

• En el contexto de tiempo libre, existe una disminución de los NNA activos (pasando de 20,3% en 2019; a 10,9% en 2024). Por otra parte, 5 de cada 10 NNA son inactivos en este contexto (tendencia que se mantiene desde el 2019), es decir, no alcanzan a sumar 60 minutos de actividad física tres días a la semana.

• En el contexto de actividad doméstica, 6 de cada 10 (62%) NNA son inactivos. Asimismo, 2 de cada 10 (17,1%) son activos.

• En el contexto de transporte, 7 de cada 10 (73,6%) NNA son inactivos. Asimismo, sólo el 3,9% es activo.

• El contexto escolar es el más inactivo de todos los evaluados. Al considerar sólo el tiempo que los NNA están en sus establecimientos educativos, 1 de cada 10 (5,8%) son activos o parcialmente activos (es decir, realizan 60 minutos de actividad física tres o más días). Por contraposición, 9 de cada 10 (93%) son inactivos (es decir, no alcanzan a realizar 60 minutos de actividad física durante 3 días a la semana ).



a. Factores Asociados a NNA Activos

• Los siguientes aspectos son los que, principalmente, influyen en que un NNA sea activo en la región:

o La influencia externa en la creación de hábitos de actividad física (familiares directos, el colegio, docentes, amigos, entre otros).

o Valorar la importancia de la actividad física y el deporte.

o La participación en organizaciones deportivas. A este respecto, 1 de cada 10 (11,6%) NNA declara participar en estas organizaciones. Igualmente, a 1 de cada 10 NNA (10,1%) declara que le gustaría estar en una organización deportiva.

o Existencia de espacios aptos para la actividad física cerca de la vivienda.

• Un 58,5% de los NNA encuestados declara poseer espacios aptos para practicar actividad física a menos de 15 minutos (a pie) de su vivienda. Sin embargo, menos de la mitad de los NNA (48%) declara utilizarlos. Los principales motivos de por qué no se utilizan son la inseguridad o presencia de delincuencia (16,3%), la inexistencia de alguien que acompañe al NNA (13,7%), y la falta de mantenimiento (11,1%). Por otra parte, los lugares más utilizados para practicar actividad física son plazas/parques (31,7%); ciclovías (14,2%); y canchas deportivas (14,2%).

• Casi 1 de cada 2 niños señala que existe alguien que influyó en sus hábitos de actividad física. En ese contexto, un 7,9% de los NNA indica que el papá quien más influye en la formación de hábitos de vida activa, seguido de los amigos (7,1%) y el colegio (5,9%).

• Los principales motivos declarados para no practicar actividad física es la falta de tiempo (15,6%) y de motivación (14,4%). Los principales motivos para practicar son la salud (20%), el entretenimiento (16,7%) y el relajo (16,2%).





3. Principales Resultados de Adultos

• Considerando el Índice Multidimensional, 5 de cada 10 adultos (49,1%) son activos físicamente (es decir, cumplen las recomendaciones mínimas dictadas por la OMS). Los hombres presentan una mayor probabilidad de ser activos físicamente respecto a las mujeres (un 47,5% de mujeres es activa, frente al 50,8% de los hombres).

• En el contexto de tiempo libre, existe una disminución de la población activa físicamente (pasando de 18,3% en 2018; a 16,1% en 2024). Sin embargo, aumentó considerablemente la cantidad de parcialmente activos (pasando de 16,7% a 61,9%), lo que evidencia que los adultos han incorporado minutos actividad física en sus tiempos libres, pero sin alcanzar las recomendaciones mínimas de OMS.

• En el contexto de actividad doméstica, 3 de cada 10 (33%) adultos son inactivos. Asimismo, un 12,9% son activos.

• Los contextos de transporte y laboral muestran una mayor proporción de inactivos que los otros contextos (con un 46,3% y un 62,4% de inactivos, respectivamente). Además, 6 de cada 10 adultos (62,1%) indica que en su trabajo no existen medidas de promoción de la actividad física (como campañas de concientización o pausas activas).

• Entre 2018 y 2021, se evidencia un aumento en la participación en organizaciones deportivas en la región, pasando del 7,4% al 10,1%. Además, un 8,9% de los adultos indica que le gustaría participar en una organización deportiva.



a. Factores Asociados a Adultos Activos

• Dentro de los factores que más influyen en que un adulto sea activo, destaca la valoración de la importancia de la actividad física; la percepción de que ha aumentado la oferta deportiva dentro de la comuna de residencia y la percepción de que han aumentado los espacios disponibles para practicar actividad física en la comuna de residencia.

• Los principales motivos declarados para no practicar actividad física es la falta de tiempo (17,9%) y de motivación (12,3%). Los principales motivos para practicar son la salud (22,9%), el entretenimiento (16%) y el relajo (16%).

• Un 56,9% de los adultos encuestados declara poseer espacios aptos para practicar actividad física a menos de 15 minutos (a pie) de su vivienda. Sin embargo, menos de la mitad (45%) declara emplear dichos espacios. Los principales motivos de por qué no se utilizan son la inseguridad o presencia de delincuencia (19,1%) y la falta de mantenimiento (14,3%). Por otra parte, los espacios más utilizados por adultos son plazas y parques (32,6%); canchas deportivas (15,4%); y ciclovías (14,6%).





Para más detalles de la encuesta y resultados, ingresar a www.mindep.cl