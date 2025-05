VECINOS SIN ACCESO A AGUA POTABLE RECURREN A VILLA GENEROSA PARA ABASTECERSE

Desde hace años, vecinos de Villa Generosa y de sectores periurbanos y rurales cercanos deben acudir a este sector del sur de Punta Arenas para acceder al agua potable, un recurso básico que aún no llega a muchos hogares de la zona.Una llave comunitaria, que con el tiempo fue protegida para evitar que se congele durante las bajas temperaturas invernales, se ha convertido en la fuente principal de abastecimiento para cientos de familias.Este lunes 26 de mayo, la comunicadora Alejandra Vera Moya, conocida como La Jana, recorrió prolongación Martínez de Aldunate, en Villa Generosa, evidenciando las condiciones en las que viven vecinos que aún no cuentan con conexión domiciliaria de agua potable.Allí, cada día, decenas de personas recorren desde unos pocos metros hasta varias cuadras —incluso kilómetros— cargando botellas y garrafones para obtener agua desde esta cañería pública instalada en plena calle.Al mediodía, una fila de vecinos de sectores como Monte Verde y Laguna Lynch esperaba su turno. Entre ellos estaban Javier y Censo Velázquez, quienes llenaban bins y botellas para llevar agua a sus hogares. Según contaron, deben realizar esta tarea entre tres y cuatro veces por semana.“El agua aquí es un regalo”, comenta Javier. “Las duchas se calculan, y el lavado de ropa se hace más seguido en invierno, cuando todo se ensucia más”.Resulta difícil de creer que en pleno siglo XXI y con el crecimiento urbano que ha experimentado Punta Arenas, aún haya vecinos sin acceso al agua potable. Una situación que, incluso en sectores rurales de la Isla Grande de Chiloé, hoy en día ya no se ve con tanta frecuencia.¿Falta de compromiso? ¿Prioridades mal enfocadas? Mientras se realizan grandes inversiones que muchas veces no benefician a quienes más lo necesitan, estas familias siguen esperando. ¿Cuántos años más deben pasar? ¿Cuántas autoridades deben asumir cargos antes de que se pongan verdaderamente al servicio de las necesidades básicas de la ciudadanía?Hoy no se trató de almorzar con nadie. Hoy se volvió a visibilizar una necesidad urgente: el derecho al agua, que sigue siendo una deuda pendiente para muchos vecinos.

Nota. Alejandra Vera Moya.







