COMIENZA PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO DE MICROS EN PUNTA ARENAS

En enero pasado se dio inicio al proceso de licitación para implementar el servicio de pago electrónico a bordo de los buses urbanos de Punta Arenas. Hoy comienza la etapa de implementación la que se espera concluya a fines de este año, dando paso al retiro definitivo del efectivo arriba de los 70 buses que operan en esta ciudad. “Es muy importante que estos sistemas vayan saliendo de la región metropolitana y llegando a los territorios, ya que nos habla de justicia y democracia en la distribución de los recursos del Estado”, indicó el seremi de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Rodrigo Hernández Navarro.



​Agregó que será un beneficio directo para las personas ya que les facilitará el uso del transporte público pudiendo ahora pagar con múltiples alternativas de tarjetas, QR, etc. y también para los conductores, “quienes hoy día están preocupados no solo de manejar, de lidiar con el entorno vial y de la seguridad de los pasajeros y la propia, sino que también deben cobrar y entregar el boleto. Y eso es anacrónico y ya tenemos la tecnología para eliminarlo en Punta Arenas”.



La primera actividad realizada en la zona para comenzar este proceso fue una Consulta Ciudadana, desarrollada para elegir el diseño de la tarjeta, donde las personas pudieron votar de manera online por tres alternativas denominadas “El Ovejero”, “Plaza de Armas” y “Muelle Mina Loreto”.



La encuesta fue lanzada el 27 de mayo y terminó a las 13 horas del día viernes 31 del mismo mes, periodo en que se recibieron 455 y 461 votos para cada una de las categorías, de los cuales un 71.9% se inclinó por “El Ovejero” para la tarjeta adulto, al igual que para la tarjeta adulto mayor, donde el mismo diseño se impuso con un 59.4%.



Uso de la tarjeta

Los usuarios del transporte público podrán realizar la carga de saldo a través de la página web y la App de la empresa de recaudo o presencialmente en locales comerciales distribuidos en diversos puntos de Punta Arenas, como también en los tótems de autoatención que estarán dispuestos en algunos puntos estratégicos.



Rodolfo Muñoz gerente de Proyectos de Bipay calificó como un “gran honor” ser el operador de recaudo electrónico de la ciudad de Punta Arenas “por haber sido la primera empresa seleccionada por el ministerio de Transportes dentro de los procesos licitatorios de Sistemas de Recaudo Electrónico del Transporte Público, lo que marca el inicio de la modernización de los sistemas de pago en las regiones de Chile y por ser parte importante del sistema de recaudo electrónico más austral del mundo”, indicó.



Los estudiantes y adultos mayores poseen el beneficio de la tarifa rebajada. Los estudiantes deberán usar su TNE y las personas mayores contarán con una tarjea especial, medida que facilita el acceso al subirse a la micro ya que elimina por completo la validación con cédula de identidad.



Durante la etapa de marcha blanca el sistema de pago operará de manera mixta, es decir, las personas podrán pagar su pasaje con efectivo, tarjeta de transporte, tarjetas bancarias o código QR a través de su teléfono móvil. Esta transición ayudará a preparar a la ciudadanía para el retiro definitivo del efectivo.



Datos sobre el recaudo electrónico en Punta Arenas

Enrolamiento de Adulto Mayor. Para optar a este beneficio el adulto mayor deberá inscribirse en una lista. Cuando esté operativa, deberán dirigirse al Centro de atención de usuarios para realizar este trámite de manera presencial. Deberán tener 60 años cumplidos y portar su cédula de identidad vigente al momento del enrolamiento.



Carga TNE. Para poder usar el beneficio en Punta Arenas todos los estudiantes, sean residentes o no residentes, deberán cargar la tarjeta TNE indicando su número de folio en la página web que ponga a disposición la empresa de recaudo para este fin.



Uso de tarjeta con beneficio. (TNE y Adulto Mayor). Cuando se usa una tarjeta con beneficio para pagar dos pasajes, el segundo pasaje será descontado como tarifa adulto normal.



Viaje de emergencia. En caso de no contar con dinero suficiente para realizar el viaje, cada tarjeta tiene implementado un saldo de emergencia el cual cubre un traslado de ida o uno de vuelta.