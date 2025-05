EL ESTILO EN MANOS DE ANTONIO ALARCÓN VIVAR, UN ESTILISTA QUE NUNCA DEJA DE PERFECCIONARSE

​Antonio Alarcón Vivar, peluquero oriundo de Argentina, lleva más de 40 años dejando huella en el mundo del estilismo en Punta Arenas. A sus 61 años, este apasionado de las tijeras comparte su historia de vida, marcada por el esfuerzo, la perseverancia y un compromiso inquebrantable con el arte del peinado.Desde muy joven supo que su destino estaba en el estilismo. Comenzó su carrera hace 41 años en Río Gallegos, y poco tiempo después decidió cruzar a Chile, llegando a Punta Arenas, donde arrendó un pequeño local a pasos de Ignacio Carrera Pinto, por calle Magallanes. Allí empezó a forjar su clientela y construir lo que con el tiempo se transformaría en un reconocido salón de belleza.Una década atrás, la tradicional mueblería Capricornio cerró sus puertas. Antonio vio en ello una oportunidad y arrendó ese local más amplio, lo que le permitió expandir sus servicios y profesionalizar aún más su emprendimiento.A lo largo de su trayectoria, ha colaborado de forma anónima en colegios, hogares de menores y de adultos mayores, aportando su talento donde más se necesita. “Es mi forma de agradecerle a esta ciudad que me recibió con los brazos abiertos”, señala con humildad.Padre de ocho hijos —cuatro hombres y cuatro mujeres—, abuelo de cuatro nietas y un nieto, Antonio reconoce que su gran compañera de vida ha sido su esposa, Romy. Sin embargo, su mayor orgullo es Rommy, una de sus hijas, quien desde los 15 años decidió seguir sus pasos.“Ella empezó desde abajo, barriendo el cabello. Le enseñé que la vida es como una escalera: se construye paso a paso, con cimientos. Cualquiera puede elegir la vida del ascensor, subir de golpe, pero así no se aprende a valorar el esfuerzo. Yo les enseñé a mis hijos con trabajo y orgullo”, cuenta emocionado.También Ana Díaz Godoy, colaboradora del salón, recuerda sus inicios con gratitud: “Llevo 17 años trabajando junto a Antonio, mi mentor. Un día lo vi fumando frente al salón y me acerqué a pedirle una oportunidad. Desde entonces nunca más me alejé de esta peluquería”. Hoy, Anita celebra el cumpleaños de su hija, quien trabaja como Tens en la Clínica Naval.Uno de los tantos hitos más destacados en la carrera de Luis Antonio Alarcón Vivar, es el haber representado a Chile y Magallanes en un concurso internacional de estilistas en Barcelona, donde participaron más de 5.800 competidores. Allí obtuvo el segundo lugar, dejando en alto el nombre de su familia y la región. Eventos de este tipo implican altos costos, que son asumidos íntegramente por los propios participantes.Antonio ha vivido muchas etapas y desafíos en la ciudad. Recuerda el desborde del Río de las Minas en 1990 y 2012, que causaron severos daños y la muerte de muchas pymes. Pero también menciona con dolor el estallido social y la pandemia, que obligaron a cerrar muchas pymes. “Vi a muchos colegas cerrar sus puertas. Otros, como yo, seguimos adelante con mucho sacrificio, sin apoyo, pagando arriendos sin clientela. Fue muy duro”, relata con lágrimas en los ojos.Para él, el secreto del éxito es claro: “Hay que ser perseverante, constante y amar lo que uno hace. Así se construyen los sueños”.Esta emotiva entrevista se encuentra disponible en las diferentes plataformas de Polar Comunicaciones. Y si desea experimentar el talento y calidez de un verdadero maestro del estilismo, puede visitar Peluquería y Salón de Belleza Antonio, ubicado en calle Magallanes 731, entre avenida Cristóbal Colón e Ignacio Carrera Pinto. Décadas de experiencia y cariño lo esperan en cada corte.



Por Alejandra Vera Moya