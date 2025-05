DIPUTADO CARLOS BIANCHI RECHAZA EVENTUAL ELIMINACIÓN DEL BONO BODAS DE ORO PARA REDUCIR EL GASTO PÚBLICO

​Ante las noticias que hablan que el Gobierno estaría analizando eliminar algunos bonos y ayudas estatales para ahorrar ante el elevado gasto público, el diputado independiente Carlos Bianchi, integrante de la Comisión de Hacienda, rechazó tajantemente eliminar el bono bodas de oro, que beneficia a adultos mayores con 50 años de matrimonio.



Según Bianchi "Cuando se logró votar favorablemente la reforma previsional fue el propio gobierno, a través del Presidente de la República y el propio ministro Mario Marcel, quienes dijeron al país que los adultos mayores serían una prioridad. Y escuchamos ahora al propio gobierno a través del ministro Marcel hacer un anuncio sin tener siquiera acá en el Congreso un proyecto donde se pretende eliminar el bono bodas de oro, para adultos mayores que logran cumplir 50 años de matrimonio. Esto es de una falta de sentido, de una falta de lógica, de un descriterio brutal e inaceptable".



"Por lo menos en mí van a encontrar un total y completo repudio y rechazo a una medida que, además, en nada resuelve la situación económica. Encárguense de ponerle urgencia al proyecto de ley de permisología, encárguense como gobierno de poder mejorar todo lo que tiene que ver con una mejor distribución del gasto público, y buscar de qué manera vamos a crecer como país. Esa es la forma inteligente, eficiente, de revertir una situación compleja en lo económico. Ahora no vaya a ser cosa que esto no venga con un proyecto de ley, y sólo se haga por la vía administrativa. Eso sería aún más impresentable que el Gobierno no quiera traer esta discusión al congreso y lo resuelva por la vía administrativa" aseguró el diputado Magallánico.



Según ha trascendido podrían llegar a 28 los bonos, becas o ayudas estatales que podrían sufrir recortes o ser incluso eliminados.