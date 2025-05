SENADOR KARIM BIANCHI PRESENTÓ MOCIÓN PARA PERFECCIONAR LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS

El senador independiente Karim Bianchi presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley General de Servicios Eléctricos con el fin de evitar las constantes alzas que ha tenido en el último tiempo el servicio de energía y que ha impactado considerablemente en la economía de los chilenos.

Actualmente la fijación se reajusta semestralmente, por lo que el cambio propuesto por el parlamentario es que quede estipulado como anual.

Bianchi criticó la gestión del ministro de Energía Diego Pardow enfrentando esta materia y lo calificó de *"mentiroso"* , señalando que *"le ha mentido a todo Chile en su cara, ya que están abusando de la gente que paga sus cuentas y nadie se inmuta, todo lo contrario, todos aceptan el abuso que es descriteriado."*

El senador de Magallanes reprochó que el actual secretario de estado *"había señalado que las cuentas no iban a subir más del 13% este año y llevamos entre un 40 y 50% de aumento según la región. El año pasado dijo que las cuentas iban a subir en julio y lo hicieron dos meses antes. Este año dijo que el alza de enero era la última y ya anunciaron una nueva."*

Finalmente, Bianchi recordó que *"en el subsidio eléctrico no se cumplió con el millón y medio de hogares que se anunció, alcanzando solo 300mil porque diseñaron mal la política pública"* y emplazó a los demás senadores a *"ser consecuentes y me ayuden a pelear la admisibilidad de este proyecto para poner fin al abuso tarifario, porque este gobierno no tiene pantalones para imponerse a las empresas eléctricas."*

​