ESTUDIANTES CON PUNTAJES DESTACADOS PAES ELIGEN LA UMAG PARA SEGUIR SUS PASOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Como cada inicio de año, enero se convierte en un mes decisivo y de ansia para las y los estudiantes que esperan dar el próximo paso en su educación. ¿Entraré a la carrera que quiero? ¿Me habrá alcanzado el puntaje? Estas son las preguntas que rondan las mentes de miles de jóvenes en el país que esperan ingresar a una carrera universitaria.

En esta nueva semana del proceso de Admisión 2025, con la publicación de resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y el inicio de la etapa de postulaciones, la Universidad de Magallanes (UMAG) vuelve a ser un destino clave para muchos jóvenes que aspiran a continuar sus estudios sin dejar su tierra natal.

Entre los estudiantes que han decidido quedarse en Magallanes para estudiar la carrera de sus sueños, se destaca la historia de cuatro jóvenes con excelentes resultados en la PAES, quienes se acercaron junto a sus familias a la Feria de Postulación de la UMAG 2025.

Un futuro en la región

Luis Cárcamo, egresado del Colegio Británico, obtuvo 1000 puntos en la prueba M1 de Matemáticas y decidió optar por estudiar en la UMAG. "Todavía no me lo creo. Estoy feliz, igual que mi familia", expresó Luis, quien desde pequeño ha mostrado interés por la programación y la ingeniería, lo que lo llevó a elegir Ingeniería Informática. "Estudiar en la UMAG es una opción mucho más realista y segura para mí que irme a Santiago", dijo.

​Vicente Sánchez, quien cursó toda su enseñanza básica y media en el Colegio Pierre Faure, tiene inclinaciones hacia el área científica, y aún está decidiendo a qué carrera ingresar, aunque sabe que será en la Universidad de Magallanes. "Quiero quedarme en la región; no la cambiaría por nada", comentó.





Nicolas Balic, egresado del Colegio Británico obtuvo un excelente puntaje, con 964 puntos en Matemáticas. Quiere ingresar a la carrera de Ingeniería Civil Mecánica y destacó la importancia de su experiencia previa en la UMAG para tomar la decisión: "Me dieron la oportunidad de conocer la universidad por dentro, tuve una pasantía, conocí todos los laboratorios. Estuve en una clase de las carreras que eran de mi interés, y eso fue lo que me hizo decidirme", contó.

Respecto de su proyección en la universidad, Nicolás comenta que no sólo espera aprender y pasarla bien durante esta experiencia universitaria sino que también buscará combinar lo académico con sus pasiones como es el vóleibol y el básquetbol.

​Tomás Merino, también egresado del Colegio Británico, con puntajes de 753 en Matemáticas y 703 en Lenguaje, está decidido a estudiar Pedagogía en Inglés. "Al principio pensé en Ingeniería, pero me di cuenta de que no era lo mío. Siempre he sido bueno con el inglés, así que decidí enfocarme en eso". Sobre su interés de estudiar en la región, Tomás destaca que "la decisión de la UMAG siempre ha sido porque nunca me ha gustado la idea de irme al norte, ni estar muy lejos. Me faltaría red de apoyo, es más peligroso, entonces prefiero quedarme acá".

La Universidad de Magallanes continúa siendo una elección preferente para las y los estudiantes de colegios públicos y privados de la región, quienes valoran la cercanía, la seguridad y la calidad educativa de la institución.

Información y orientación al postulante

La UMAG, que ofrece más de 1.100 vacantes en distintas áreas, inauguró su Feria de Postulación 2025 en el Hall de la Facultad de Ingeniería, ofreciendo un espacio para guiar a los estudiantes. Esta instancia no sólo brinda información sobre las carreras disponibles, sino también facilita el acceso a computadores para realizar las postulaciones y permite resolver dudas sobre becas, créditos y beneficios.

Hasta este jueves 9 de enero a las 13:00 horas, la Feria seguirá abierta para todos aquellos que deseen explorar las oportunidades educativas que la UMAG tiene para ofrecer.

"Estamos muy felices con los resultados. Tenemos muchas visitas y, lo que es aún más alentador, estamos recibiendo a estudiantes con puntajes destacados a nivel regional que eligen quedarse en su región para estudiar" comentó Andrea Mansilla, directora de Promoción Universitaria de la UMAG.

