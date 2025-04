"EVELYN ES UNA PERSONA QUE LOGRA CONGLOMERAR A DIFERENTES SENSIBILIDADES DEL MUNDO DE LA DERECHA": EVÓPOLI MAGALLANES REFUERZA APOYO A MATTHEI

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el presidente regional de Evópoli en Magallanes, Ricardo Hernández Cremaschi, se refirió a las elecciones presidenciales de 2025 y respaldó con fuerza la candidatura de Evelyn Matthei.

Hernández aseguró que “el conglomerado completo está detrás de Evelyn Matthei”, destacando que su figura “está muy bien posicionada”, con “un liderazgo ya consolidado”. En su análisis, resaltó la capacidad de Matthei para unir distintas sensibilidades dentro del mundo de la derecha y centro derecha, enfatizando que “hoy día no está el país dispuesto a una nueva prueba”.

“El gobierno de Gabriel Boric es una prueba. Sabíamos que iba a pasar: era una persona que no había trabajado, no tenía la experiencia”, afirmó con dureza, agregando que “no se puede generar otra prueba en un momento tan crucial que estamos atravesando como país”. En contraste, dijo, “Evelyn tiene una experiencia en el mundo político y administrativo que la respaldan”.

Sobre José Antonio Kast, Hernández fue categórico: “Kast va en caída, no tiene ninguna posibilidad. Ya no es parte de la competencia real. Debería dar un paso al costado comprendiendo que ya no es un candidato competitivo”.

Finalmente, el dirigente magallánico cerró con un llamado a un cambio de rumbo en la conducción del país: “Tiene que existir un giro respecto a esta administración”.

Puedes ver la entrevista aquí:







