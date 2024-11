GOBIERNO AUMENTA LA REPRESENTACIÓN DE MUJERES EN CARRERAS STEM CON LA POLÍTICA PÚBLICA “MÁS MUJERES CIENTÍFICAS”

El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha logrado aumentar la representación de mujeres en carreras científicas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) gracias a la política pública "Más Mujeres Científicas", pasando de un 27,2% a un 30,2% de representación.

En ese contexto, se realizó un hito en el Liceo Sara Braun que contó con la presencia de la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Verónica Vallejos Marchant; la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando; el seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero; el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez; y el director del establecimiento, Néstor Ríos Cardoza, junto a estudiantes de 4° año medio.

Verónica Vallejos Marchant, seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación subrayó: “La última Radiografía de Género del MinCiencia nos indica que a nivel nacional tenemos un 36% de mujeres que están vinculadas con las investigaciones científicas y cuando pensamos específicamente en tecnología e ingenierías esto disminuye a un 20% de participación. Por lo tanto, necesitamos seguir impulsando tener más mujeres en estas áreas y una forma de incentivarlas es a través de Más Mujeres Científicas, programa que hemos logrado afianzar con el Ministerio de Educación que impulsa su acceso a las matrículas en las carreras de Ciencia y de Ingeniería. No podemos concebir el desarrollo de nuestro país, sin el aporte igualitario de hombre y mujeres”.

“Más Mujeres Científicas” otorga cupos adicionales en instituciones de Educación Superior para reducir las brechas de género. Para el año 2025 serán 42 universidades adscritas al Sistema de Acceso quienes ofrecerán cupos para mujeres, adicionales a las vacantes regulares, en más de 400 carreras de estas áreas.

Valentín Aguilera Gómez, seremi de Educación, indicó por su parte: “Desde el año pasado hemos alcanzado un total de 2.800 cupos para distintas carreras del área de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas en diferentes universidades de nuestro país, incluida la Universidad de Magallanes. Nosotros valoramos el compromiso de las distintas casas de estudio que están impulsando esta política de equidad de género, que ha sido una materia de interés transversal para el Gobierno”.

Al respecto Alejandra Ruiz Ovando, seremi de la Mujer y la Equidad de Género señaló: “Lo que generan estos cupos especiales es justamente favorecer el acceso a jóvenes para que estudien estas carreras y, por lo tanto, lo que queremos como Ministerio de la Mujer y, lo hemos dicho de esa manera, un Chile para todas. Vale decir, que ninguna se quede atrás y que si hay interés podamos facilitar el acceso, lo que a va a permitir que más mujeres se interesen por estas carreras para desarrollar investigación en distintas áreas”.

El seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero relevó: “Tenemos que seguir abriendo distintos espacios desde la organización social, desde la política, desde la medicina, desde cada uno de los ámbitos donde las mujeres han abierto camino y han ganado estos espacios y hoy día en particular, cuando vemos distintas corrientes políticas y sociales que levantan voces de retroceder en lo que ya hemos avanzado nuestro gobierno y el Presidente Gabriel Boric, sale nuevamente a buscar más espacios y no solamente desde el ámbito de la educación, desde la ciencia, sino también en los derechos que pueda tener cada una en las decisiones de cuando o no ser mamá, o de los distintos caminos que las distintas mujeres en nuestro país y en nuestra región quieran tomar”.

Cabe destacar que para acceder a los cupos +MC, se considerará la postulación centralizada a través del Sistema de Acceso, entre el 06 y el 09 de enero de 2025. Durante este proceso, se deberán indicar hasta 20 carreras de interés, en estricto orden de preferencia. Solo se considerarán para la selección de los cupos +MC aquellas carreras que cuenten con vacantes disponibles mediante esta vía y en las que la postulante cumpla con todos los requisitos establecidos. No será necesario realizar una postulación adicional.