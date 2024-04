INIA KAMPENAIKE CONCLUYE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA AGRICULTURA SUSTENTABLE EN MAGALLANES

​El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) llevó a cabo el seminario de cierre del programa "Capacitación en técnicas de agricultura sustentable para pequeños agricultores de la región de Magallanes", el cual benefició a cerca del 80% de los agricultores de la región. En el evento, se reunieron expertos y agricultores locales para destacar los logros alcanzados y el impacto positivo en la región.



La actividad marcó el cierre del programa financiado por el Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA), el cual, en un plan de trabajo de más de 3 años de duración, buscó promover la productividad y sostenibilidad en la agricultura regional, a través de la formación y entrega de conocimiento para la adopción de prácticas agroecológicas.



"En resumen, este programa realizó 86 talleres en nueve comunas de la región y llegamos a cerca de 1100 personas a través de actividades prácticas. Además, cerca de 500 personas visitaron nuestros faros en días de campo, y desarrollamos capacitaciones online durante la época de COVID que nos permitió llegar a cerca de 850 personas que no necesariamente estaban vinculadas con nuestra institución previamente", subrayó la investigadora de INIA y coordinadora del programa, Claudia Mc Leod.



El programa se enfocó en transferir a los agricultores mayores herramientas para los procesos de transición, por medio de diversas actividades como días de campo, talleres, trabajos colaborativos y seminarios.



Todas las prácticas impartidas, fueron previamente evaluadas y validadas sobre cultivos de importancia económica local, en los faros agroecológicos administrados por INIA.



"Los faros agroecológicos se consolidaron como unidades de validación, encuentro y educación de los agricultores. En ellos se trabaja a escala real de un huerto, se adaptan los procesos, para luego realizar la transferencia a los participantes", sostuvo Claudia Mc Leod.



En el evento se destacó el trabajo y compromiso de tres agricultoras de Porvenir, Punta Arenas y Puerto Natales, por su activa participación en el programa. En este sentido, una de las agricultoras destacadas, Orita Teca, señaló la importancia de este tipo de iniciativas para generar conocimientos que aporten en la productividad.



"El programa de INIA tuvo muchos talleres, de bancales profundos, de compost, de Bokashi, de distintas herramientas que nos entregaron, para poder nosotros aplicarlos dentro de nuestros predios. Estoy muy contenta y feliz de haber participado en este programa, no me perdí casi ningún taller porque cada vez había un aprendizaje y uno aprendía más", sostuvo.



Una de las exposiciones de este seminario fue la que describió el proyecto Semilla Austral, iniciativa que a través de la metodología del Dragon Dreaming, regenerativa y con foco en un trabajo colaborativo con agricultores/as busca la valorización, reproducción y recirculación de las semillas y los saberes campesinos tradicionales. En este sentido, Tatiana Romero expositora invitada, resaltó la pertinencia del seminario.



"Creo que la agricultura está en un momento de transición, estamos en un cambio de paradigma de la forma en que realizamos la agricultura. Por ende, que existan instancias donde se compartan distintas experiencias y conocimientos, en donde paradigmas tradicionales de los rendimientos, del manejo de plagas, de la historia agrícola van cayendo y vamos conociendo. Nos hemos dado cuenta que las técnicas agroecológicas tienen un gran efecto en la salud de nuestros suelos, de nuestros alimentos y de nosotros mismos".



La información técnica elaborada se encuentra disponible en la biblioteca y canal de Youtube de INIA.







​