JOSÉ ANTONIO KAST AFIRMA QUE SI NO ES ELECTO PRESIDENTE NO VOLVERÁ A POSTULAR

José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano, aseguró que le gustaría asumir por tercera vez como candidato presidencial para las elecciones de 2025, pero si pierde, sería la última vez.

En conversación con La Tercera, el líder republicano se sinceró sobre la posibilidad de presentarse nuevamente en la carrera presidencial y señaló que es "bastante alta. Si fuera por mí, sería candidato y me inscribo mañana".

Sin embargo, reparó en que "a mí me encantaría ser Presidente de la República, pero es el partido el que tiene que nominarme. No me puedo autonominar. Espero que me nominen, pero todavía no estamos en tiempo de eso".

El exdiputado se presentó como candidato presidencial por primera vez en 2017, donde obtuvo el 7,9 de los votos. La segunda vez fue en 2021, cuando ganó la primera mayoría en la primera vuelta (27,9%), tras lo cual compitió contra Gabriel Boric y cayó con un 44% ante el 55,8% de los votos del actual Mandatario.

Con este contexto, Kast hizo hincapié en que si pierde en una eventual tercera candidatura, "no sería candidato por una cuarta vez".

Asimismo, fue consultado sobre la similitud con Marco Enríquez-Ominami por la cantidad de incursiones presidenciales y planteó que "no, podría haberme parecido a Allende, y estoy lejos de parecerme, porque amo a mi patria".

Caída en las encuestas y elecciones de octubre

Por otro lado, el líder republicano ha marcado un debilitamiento en las encuestas y declaró que "uno ve las encuestas y la gente se entusiasma o se deprime. Yo no, sigo trabajando en terreno, conociendo la realidad, acompañando a quienes van a representar a los republicanos. Las encuestas son un dato de la causa, pero que no me influye en el trabajo que estoy haciendo".

En ese sentido, analizó que "las personas evalúan las situaciones de acuerdo al momento que están viviendo, a la aparición en los medio de comunicación, a circunstancias puntuales, pero aquí queda mucho tiempo para una elección presidencial".

"Si los republicanos miráramos las encuestas habríamos votado igual que Chile Vamos en muchas materias y lo hicimos de una manera distinta. Y al final, ¿qué premió la ciudadanía? Una línea clara, coherencia de decir las cosas por su nombre, no tratar de tener siempre la misma postura que tienen las encuestas", sostuvo.

En cuanto a las elecciones municipales y regionales del 27 y 28 de octubre, Kast apuntó a que "estamos seguros que de donde gane un candidato del Partido Republicano va a hacer un antes y un después en cómo se enfrentan las urgencias sociales".

"Estoy optimista de que vamos a tener un buen resultado y que la gente va a reconocer nuestro estilo de hacer política", concluyó.

Periodista Digital: Cooperativa.cl

