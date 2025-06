COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN INICIÓ LA TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA ELIMINAR EL FUERO Y LA DIETA DE LOS EX PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA

​Lamentando la ausencia del Ejecutivo, el diputado independiente, Carlos Bianchi, participó en la sesión de la Comisión de Constitución donde se dio inicio a la tramitación del proyecto de su autoría que propone entregar una pensión vitalicia de vejez a partir de los 65 años para los ex Presidentes.



El proyecto propone que el pago, a efectuarse cumplida la edad de jubilación, será equivalente a diez sueldos mínimos mensuales, reemplazando los casi 20 millones de pesos mensuales entre dieta y asignaciones que se le entregan de por vida a los ex mandatarios.



Bianchi afirmó que "me parece de lógica absoluta que un expresidente no debe tener un trato especial, como es el caso que podría tener un ex Presidente que a los 40 años reciba entre asignaciones y dieta más de 20 millones de pesos mensuales de por vida, a lo menos que esa ex autoridad pueda tener 65 años como cualquier chilena o chileno en nuestro país. Creo tiene que haber una dieta, pero la comisión deberá determinar un monto adecuado a la realidad actual".



Respecto a los ex Presidentes actuales, según Bianchi, ya tienen un derecho adquirido, por tanto esta iniciativa no los afectaría "Esta es un debate pendiente que le interesa a Chile, le importa a la gran mayoría de chilenos, más de un 70% coinciden que es urgente abordar esta situación" finalizó el diputado magallánico.