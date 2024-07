MUNICIPALIDAD DE NATALES DISPUSO PUNTOS DE ATENCIÓN PARA AYUDAR A LOS VECINOS EN LA POSTULACIÓN AL NUEVO SUBSIDIO ELÉCTRICO

​El alza de las cuentas de luz en el país, es una realidad que vivirán todos los ciudadanos y ciudadanas a partir de julio, pero que, en épocas de invierno, mantiene especialmente preocupados a las autoridades locales de regiones extremas, como es el caso de Puerto Natales. “Es una medida que afecta sustantivamente a familias y personas mayores. Este aumento será en Magallanes sobre un promedio del 15%. No podemos olvidar que tenemos características de luz natural y condiciones climáticas que nos ponen en una situación mucho más desventajosa”, precisó la alcaldesa Antonieta Oyarzo.



En relación a ello, el Gobierno de Chile presentó el Subsidio Eléctrico como medida que beneficia a los hogares vulnerables de Chile, que permitirá acceder a un descuento mensual en sus cuentas de electricidad. La primera etapa de postulación comienza el 1 al 14 de julio a través del sitio web https://www.subsidioelectrico.cl/.



Para ello, la Municipalidad de Natales en coordinación con las organizaciones sociales, dispusieron de puntos de apoyo a la postulación a partir de la semana del 1 de julio. Los funcionarios municipales están desde las 10:00 hasta las 14:00 horas en la Unión Comunal de Adultos Mayores (Blanco Encalada 893), en el Centro de Mineros de Río Turbio (Esmeralda N° 619), y en la Junta de Vecinos N° 9 (14 de abril N°1207). Asimismo, las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) del municipio también están habilitadas para ayudar en la postulación.



Las y los usuarios que deseen postular, deberán contar con Clave Única y correo electrónico, y presentar los siguientes datos: región, comuna, empresa o cooperativa eléctrica que entrega el suministro, y número de cliente (que aparece identificada en las boletas de luz).



Sobre ello, Claudia Hernández, directora de DIDECO, explicó que “activamos un dispositivo en terreno para apoyar a los adultos mayores o aquellos que no tengan acceso a internet a postular a este servicio. Es importante que las personas se acerquen con toda esta información para que el trámite sea más ágil”.



Alza en el costo de la vida



En abril de 2024, la Canasta Básica de Alimentos (CBA) alcanzó un valor mensual de $67.489, según los datos entregados por la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante, la realidad de la región de Magallanes varía de este valor debido a las condiciones extremas de la zona y el aislamiento geográfico con el resto del país.



Un equipo de estudiantes de la Universidad Tecnológica INACAP de Punta Arenas dirigidos por el académico Juan Luis Oyarzo, efectuó una investigación el 2022, que reveló que la Canasta de Alimentos en la Región de Magallanes es hasta un 27% más cara que el promedio nacional.



Sobre ello, la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, mencionó que “no podemos olvidar que nuestro adultos y adultas mayores, incluso aquellos que son jubilados y viudas de mineros de Río Turbio hoy han visto muy disminuido el monto de sus pensiones por diferentes razones, lo que implica que hoy tienen una situación compleja en cuanto a su poder adquisitivo. Hay poblaciones que son viviendas sociales que cuentan con calefacción central, por lo tanto, sentimos que esto debe evaluarse”.



Mirta Ruiz, presidenta de la UCAM, comentó que “nos preocupa mucho esta situación del alza de la luz, que es un elemento fundamental en los hogares. El adulto mayor tiene que pagar sus consumos, alimentarse, comprar remedios, y ahora este aumento. No todos los adultos mayores tendrán derecho a los subsidios, eso también nos preocupa. Queremos agradecer el habernos ofrecido la oportunidad de ejercer en nuestra sede las postulaciones, es una manera de que la gente tenga más acceso. Quiero invitar a todos los adultos mayores a acercarse a la sede”.



Para la semana del 8 de julio, se habilitarán nuevos puntos de postulación coordinados por la Municipalidad de Natales y las agrupaciones sociales, que serán anunciadas por los medios oficiales del municipio oportunamente.