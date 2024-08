MUNICIPIO PREMIÓ A GANADORES DEL CARNAVAL DE INVIERNO 2024

Esta mañana (26 de agosto) en la Sala de Concejo "Carlos González Yaksić", la Municipalidad de Punta Arenas llevó a cabo la entrega de premios para las empresas, instituciones, organizaciones sociales y vecinos que, por medio de sus originales creaciones en comparsas, carros alegóricos, coreografías, disfraces, murgas y batucadas; lograron destacar y ubicarse entre los ganadores de la vigésima octava versión del Carnaval de Invierno 2024, durante las jornadas del sábado 6 y el domingo 7 de julio.



La ceremonia fue encabezada por el alcalde Claudio Radonich, quien junto a parte de los miembros del Concejo Municipal, entregaron a los vencedores los fondos respectivos conforme a los primeros lugares de las seis categorías, en un acto donde los distintos representantes de las agrupaciones participantes se mostraron muy felices y agradecidos por los dineros entregados por la organización de la tradicional celebración de invierno.



"Con esto damos por terminado este lindo carnaval, fueron más de 30 mil personas las que asistieron en cada jornada sobre dos kilómetros de corso, donde no se registró ningún niño perdido ni ninguna denuncia por robo, así que fue realmente una celebración muy familiar y tranquila", sostuvo el jefe comunal, quien añadió que "hoy reconocimos a los protagonistas de este carnaval que son todas las agrupaciones que participaron por medio de comparsas, batucadas, murgas, carros alegóricos y disfraces; donde calculamos que cerca de 2 mil personas fueron las que desfilaron durante estas dos noches", señaló Radonich.



En cuanto al detalle de los ganadores de esta gran fiesta de invierno, en la categoría carro "a", el primer lugar se lo adjudicó Asmar con "Toy Story en Magallanes", mientras que el segundo puesto fue para la Municipalidad de San Gregorio con "Fantasía galáctica". En la categoría carro "b", la primera posición fue para el Ministerio Familiar Cristiano con "El Arca de Noé", mientras que en el segundo lugar se ubicó Sentimiento Campero con "Del campo a la ciudad". En tanto, la comparsa ganadora fue la de Enap con "Fantasia Enap", en murga ganó Colegios Salesianos de Punta Arenas con "Murga Salesiana", en batucada el primer puesto fue para la Escuela Timbalada do Sur con "Versus, dualidad eterna", el mejor disfraz se lo adjudicó Pamela Aguero con el "Pingüino pichón bailarín".



Uno de los grandes ganadores y quien regresó a participar del certamen, fue la empresa Asmar, quien por medio de su gerente de Producción, Alejandro Cabezas, destacó que "estamos muy contentos de haber sido parte de esta gran fiesta en la que un número importante de nuestros trabajadores cooperó de manera voluntaria para lograr este resultado con mucho esfuerzo, cariño y horas de dedicación".



Por su parte, Elvira Guala, representante de la Escuela Timbalada do Sur que ganó la categoría de batucada, señaló que "después de siete años volvimos a sacar el primer lugar, esta es la cuarta vez que conseguimos la primera posición durante nuestra trayectoria de 11 años, así que estamos muy contentos".



De esta manera, la premiación de ambas jornadas carnavaleras que se desplegaron sobre una pasarela de más de mil cuatrocientos metros frente al amplio y gélido Estrecho de Magallanes, concluyó dejando una grata experiencia tanto para su organización y los protagonistas que desfilaron durante las dos noches, como para los miles de turistas y espectadores.