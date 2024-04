REALIZAN PRIMERA MESA DE SALUD CON ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES DE PUERTO WILLIAMS

​Con el fin de abordar diversas temáticas de salud que conciernen a la comunidad de Puerto Williams, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena realizó la primera mesa de trabajo del sector, con la participación de representantes del área, organizaciones sociales e instituciones pertinentes.



Las y los asistentes a esta actividad llevada a cabo en el marco del programa "Gobierno en Terreno" de dicha Delegación, tuvieron oportunidad de conocer las acciones que realiza el personal de la Oficina Provincial de la Seremi de Salud en la Antártica Chilena, tanto en sus labores de fiscalización como de promoción y prevención a través de sus diferentes programas.



Igualmente, se conversaron variados tópicos atingentes a la provincia, donde se escucharon necesidades, se resolvieron dudas y se entablaron propuestas para trabajar en plazos acordes con la comunidad mediante capacitaciones, instancias educativas, de difusión y fiscalización. Entre ellas, destacaron velar por el cumplimiento de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, abordar aspectos de salud mental –especialmente relacionado con la línea telefónica *4141 de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud-, usar adecuadamente el seguro escolar y analizar los protocolos de servicios de atención y urgencia de los recintos de salud.



La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, mencionó que los temas conversados se presentarán en una próxima reunión que sostendrá con la seremi de Salud de Magallanes y Antártica Chilena, Francisca Sanfuentes. "La idea de generar esta instancia de conversación, de una reunión con los vecinos y vecinas que representan a las diferentes organizaciones sociales y también instituciones, fue hablar la temática de salud, donde normalmente se presentan problemáticas. Es un área bastante sensible, especialmente en Puerto Williams", dijo la máxima autoridad provincial.



Por su parte, el jefe de la Oficina Provincial de la Seremi de Salud en la Antártica Chilena, Carlos Martin, describió a las entidades participantes en esta mesa como importantes agentes de cambio para dar a conocer y apoyar las acciones que se ejecutan en la zona. "Se hicieron varias solicitudes referentes a la capacitación y la entrega de herramientas a la comunidad. Tenemos una planificación anual donde están incluidas muchas de las temáticas que se conversaron. Nos interesa que pueda haber un cambio y que obviamente ellos puedan sentirse apoyados con nosotros como autoridad sanitaria, pero también que generen un cambio en la consciencia de que en el fondo las instituciones públicas trabajan cohesionadas, y que están al servicio y beneficio de su salud", profundizó.



Entre las organizaciones e instituciones presentes en la actividad, se contó con integrantes de Fenats Base Puerto Williams, Junta de Vecinos N°1 de la capital provincial, Kolectiva Feminista Gloria Lagos Nilsson, Primera Compañía de Bomberos "Arturo Prat" y Liceo Donald Mc Intyre Griffiths.



En representación de este último establecimiento asistió Carlos Soto. Al vecino con más de cuatro décadas de residencia en la zona y una vasta experiencia como profesor, le llamó la atención que todas las personas que participaron en esta reunión estuvieran trabajando por un objetivo en común: solucionar las problemáticas históricas concernientes a la salud en la zona.



"Creo que vamos en un buen camino. En estos 42 años que llevo acá, siempre los problemas se habían tratado de forma individual. El liceo de parte de educación en una parte y salud en otra. Lo que le competía a cada servicio de forma aislada. Hoy en día, esta mesa abarca todo y eso es bueno. Nos dimos cuenta que el problema que tiene salud afecta a todos. El problema de educación también afecta a todos, entonces, estamos todos dentro de la misma comunidad y lo que afecta a uno repercute en otro. Cuando se hace este tipo de mesa de trabajo, que no había visto una tan completa, me da esperanza de que la cosa se va a solucionar y que vamos a llegar a buen puerto", recalcó.







